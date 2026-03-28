Сьогодні, 28 березня, близько 13:50, на автодорозі Н-11 «Дніпро- Миколаїв» в районі с. Михайло-Ларине 49-річний водій автомобіля Opel Zafira на заокругленій ділянці проїзної частини не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці події, повідомили в поліції Миколаївської області.

За вказаним фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 050 013 01 48 або 102.

