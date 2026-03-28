Сьогодні, 28 березня, відзначається 82-га річниця звільнення Миколаєва від нацистських загарбників.

Держархів Миколаївської області оприлюднив документи з обліку збитків, вчинених нацистами на Миколаївщині під час Другої світової війни, передає Інше ТВ.

«4 квітня 1944 р. Миколаївщина була звільнена від окупантів і розпочалася робота з обліку збитків, завданих нацистами на Миколаївщині та відновлення господарства. Була створена Миколаївська обласна комісія зі сприяння в роботі Надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь, вчинених німецько-фашистськими загарбниками і їх спільниками, і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР. На 6 грудня 1944 р. комісією було складено 969 актів з обліку збитків, вчинених колгоспам Миколаївської області нацистськими окупантами та їх спільниками, збитки склали більш ніж 12 мільярдів крб.», – зокрема мовиться в повідомленні Держархіву Миколаївської області.

Наведемо лише кілька прикладів руйнувань:

Загальний вигляд території Чорноморського суднобудівного заводу біля електростанції, зруйнованого нацистськими окупантами, 1944 р. (фотодокументи, оп. 1, од. зб. 6194)

Зруйнований в роки Другої світової війни елінг Миколаївського суднобудівного заводу ім. 61 комунара, 1944 р. (фотодокументи, оп. 1, од. зб. 15451)

Загальний вид Миколаївського морського порту, зруйнованого нацистськими окупантами, 1944 р. (фотодокументи, оп. 1, од. зб. 5847)

Будівля залізничного пасажирського вокзалу на станції Миколаїв, зруйнованого нацистськими окупантами, 1944 р. (фотодокументи, оп. 1, од. зб. 6428)

