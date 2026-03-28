Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду, присвячену створенню Пантеону видатних українців.

У нараді взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, народні депутати, представники уряду, Інституту національної пам’яті, громадськості та науковці, інформує Офіс Президента України.

Керівник Офісу Президента наголосив, що перепоховання видатних українців прямо пов’язане з поверненням національної спадщини.

«Мова про перепоховання на території України видатних українців, які спочили за кордоном. Справа непроста, тому що вони розкидані по всьому світу – як у дружніх, так і в недружніх країнах. Маємо розпочинати якомога швидше, адже повернення історичної пам’яті – це дуже важлива справа, яка особливо актуальна в часи війни за суверенітет та незалежність», – зазначив Кирило Буданов.

За його словами, важливо скласти перелік видатних людей, розробити механізм повернення та визначити конкретне місце, де може бути створений Пантеон видатних українців. Значну роль у цьому процесі має відіграти Національне військове меморіальне кладовище.

Руслан Стефанчук наголосив: необхідно також провести аналіз українського та іноземного законодавства щодо перепоховання.

«Я переконаний, що перед нами постане питання і повернення історичних речей, які перебувають у музеях іноземних країн, додому, в Україну, і питання, які пов’язані з документами, які є важливими для державотворення України. Це ті речі, які мають повернутися в Україну. Це велика комплексна програма», – зазначив Голова Верховної Ради.

Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца акцентувала, що дипломатичні представництва ідентифікували поховання 98 українців у 21 країні. За її словами, серед них є політичні, військові, культурні та громадські діячі УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, уряду в екзилі та національно-визвольних змагань.

Історик Юрій Юзич наголосив: першочергово слід звернути увагу на поховання, які опинилися без опіки місцевих громад та дипломатичних установ. За його словами, через особливості місцевого законодавства такі могили можуть просто зникнути.

«Перше, що потрібно зробити, – це ідентифікувати по максимуму могили там, де їх можуть ліквідувати, тобто у європейських країнах. Це колосальна дослідницька робота не МЗС, навіть не громадських активістів, а в першу чергу Інституту національної пам’яті», – зазначив Юрій Юзич.

За результатами наради керівник Офісу Президента доручив представникам уряду в конкретні терміни обговорити з громадськістю й науковцями основні пропозиції та доповісти про результати.

Узгоджений проєкт створення Пантеону видатних українців буде представлений на розгляд Президенту України.

