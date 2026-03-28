Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Рубіо звинуватив Зеленського в брехні (ВІДЕО). Він заявив, що США не вимагали від України вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Сьогодні Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання про це звинувачення, практично повторив те, що Рубіо назвав брехнею. А саме, що всі сигнали говорили про те, що Україна зможе отримати гарантії безпеки від США після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.

-Більшу частину айсбергу не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто… Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу. Це не тільки мій аналіз, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна хоче підписати гарантії безпеки до закінчення війни, а також пакет щодо відновлення. Ці гарантії будуть діяти після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати за них вже після закінчення війни.

-Але нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І на сьогодні це умова закінчення війни, – сказав президент.