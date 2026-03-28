29 березня, з 10.00 до 14.00, у Каштановому сквері Миколаєва відбудеться захід із прилаштування підопічних КП ММР «Центр захисту тварин».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства, передає Інше ТВ.

Мета виставки-прилаштування – знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях нашого міста.

У виставці візьмуть участь тільки тваринки, які наразі перебувають на КП ММР «Центр захисту тварин».

Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

ВАЖЛИВО: Бажаючі взяти домашнього улюбленця з собою повинні мати паспорт та ідентифікаційний код (Додаток “Дія” також підходить).

Приходьте і обирайте собі чотирилапого друга!

