Інспектори Управління державного нагляду (контролю) Миколаївської області під час рейду дорогами областями виявили дві вантажівки, які мали ознаки перевищення габаритно-вагових норм.

Водіям було запропоновано проїхати до найближчого пункту ГВК для проходження вагового контролю, про результати якого повідомили в Укртрансбезпеці.

Перевірка показала наступне.

Перевищення загальної маси DAF склало +24,64% – 52,35 т при допустимих 42 т. Також водій не надав роздруківки з діючого та повіреного тахографу. Відповідальність — 34 тис. грн за перевантаження та 17 тис. грн за відсутність документів.

Перевищення загальної маси MAN склало +36,81% – 60,2 т при допустимих 44 т. Відповідальність — 51 тис. грн.

Укртрансбезпека наголошує: дотримання вагових норм допоможе зберегти дорожню інфраструктуру від передчасного руйнування, знизить ризик ДТП та збереже добру ділову репутацію.

