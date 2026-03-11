Протягом лютого цього року завдяки системам автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) до бюджету сплачено понад 7,6 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, передає Інше ТВ.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у трьох областях: Миколаївська — 37 випадків; Вінницька — 27 випадків; Івано-Франківська — 21 випадок.

Системи WIM допомагають автоматично виявляти перевантажені вантажівки, зменшувати руйнування автомобільних доріг та підвищувати дисципліну перевізників.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині три вантажівки спробували обійти WIM-систему – тепер на перевізників чекає чималий штраф (ФОТО)