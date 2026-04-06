Діагноз сказ встановили у кішки, тож рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській міській раді від 03.04.2026 встановлено карантинні обмеження щодо сказу та затверджено «План заходів щодо ліквідації сказу».

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Вогнищем захворювання оголошено вул. Святослава Алексапольського, 22/2 (Заводський р-н). Загрозливою зоною – територію, обмежену: ріг вул. Новосільська – ріг вул. Лоренца Юстуса; ріг вул. Лоренца Юстуса – ріг вул. Ковальська; ріг вул. Ковальська – ріг вул. Левадівська; ріг вул. Левадівська – ріг вул. Новосільська.

Держпродспоживслужба нагадує, що сказ – вірусна хвороба людини і тварин з вираженими ознаками ураження центральної нервової системи, смертельно небезпечне захворювання, але його можна попередити завдяки своєчасній вакцинації тварин.

Будьте обережні!

Не контактуйте з дикими та безпритульними тваринами. Резервуаром збудника в природі є дикі тварини, зокрема вовки, лисиці, шакали, деякі гризуни і ін. Дикі, безпритульні та домашні пухнастими можуть виглядати милими, але краще тримайте дистанцію. Зараження відбувається, як правило, в результаті укусів хворими тваринами, які виділяють збудника зі слиною. Хвороба триває частіше 8 – 12 діб. Проте виразність вищевказаних стадій може бути різноманітною, що зумовило кілька форм клінічного її перебігу, зокрема тиху або паралітичну та буйну.

Ваші чотирилапі друзі потребують захисту так само, як і ви. Вакцинуйте своїх домашніх улюбленців щорічно проти сказу, починаючи з 3-місячного віку.

У разі подряпини або укусу тварини негайно звертайтесь до медичного закладу.

Ветеринарною службою м. Миколаєва щорічно проводиться щеплення проти сказу собак і котів, які належать мешканцям міста, шляхом подвірного обходу приватного сектора, а також під час амбулаторного прийому в дільничних лікарнях ветеринарної медицини районів міста за адресою :

вул. Ковальська, 192/5 (тел. 30-22-96),

вул. Погранична, 66-а (тел. 47-71-63),

вул. Герцена, 17 (тел. 42-74-53).

Як повідомляло Інше ТВ, станом на 1 березня 2026 року на Миколаївщині було 8 осередків заразних хвороб тварин: сказу найбільше