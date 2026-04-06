Мешканка Миколаєва та двоє жителів Кривого Рогу, змовившись між собою, налагодили наркобізнес з продажу наркотиків на території двох регіонів.

Викрили та припинили злочинну діяльність наркоділків співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими слідчого управління, співробітниками управління карного розшуку, управління кримінального аналізу, кінологів, за силової підтримки бійців управління КОРД, роти поліції особливого призначення обласного главку поліції та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 45-річна мешканка Миколаєва разом із двома своїми знайомим –жителями Кривого Рогу 51-го та 64-х років – вирощували рослини конопель із подальшою обробкою та збутом наркотичних засобів.

Зловмисники діяли за простою схемою: кожен із них вирощував коноплі у спеціально облаштованих приміщеннях. Для швидшого росту рослин встановили світлодіодні лампи, вологовимірювачі, системи вентиляції та кондиціонування, підживлювали рослини добривами, зволожували ґрунт та здійснювали інші агротехнічні заходи для вирощування конопель, у тому числі методом гідропоніки.

Щойно у одного із фігурантів дозрівав урожай, він висушував рослини, після чого фасував частину отриманого канабісу та пересилав його поштовим сервісом знайомим для подальшого збуту. Для конспірації зловмисники користувались вигаданими іменами або даними померлих осіб, а наркотичні засоби маскували у банки та одяг. У цей час інші учасники продовжували вирощування наступної партії нарковмісних рослин. Таким чином фігуранти по черзі забезпечували безперервне виготовлення та розповсюдження канабісу.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання ділків, зберігання та вирощування наркотичних засобів правоохоронці вилучили майже 2 кілограми готового для вживання канабісу, понад 4 000 рослин роду коноплі та 15 висушених кущів, насіння роду конопель, 90 світлодіодних ламп, 35 освітлювальних ламп з відбивачами, 12 вентиляторів, дві вентиляції, 4 контролери якості повітря, 6 контролерів вологості повітря, осушувач повітря, 3 електричні водяні насоси та складові до них, вимірювальний пристрій, повітряний фільтр з системи вентиляції, 13 ємностей з добривами, портативну техніку та транспортний засіб.

Зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманим про підозри за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України – у незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель. А жінці та 64-річному фігуранту ще і у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту та пересилання з метою збуту наркотичного засобу. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нині суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ще двом підозрюваним – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вказаних злочинів.

Триває досудове розслідування.