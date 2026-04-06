Компанія Fire Point, виробник української крилатої ракети Flamingo, веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи протиповітряної оборони до наступного року, повідомив Reuters керівник вищої ланки компанії. Це створить недорогу альтернативу дедалі складнішій системі Patriot.

Оскільки уряди прагнуть захистити своє небо, оскільки війни в Україні та Ірані сіють глобальну нестабільність, співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман заявив, що метою є зниження вартості перехоплення балістичної ракети до рівня нижче 1 мільйона доларів.

Штільєрман також сказав, що Fire Point очікує схвалення уряду на інвестиції близькосхідного конгломерату, який оцінив компанію в 2,5 мільярда доларів і відкриє двері до нових бізнес-можливостей, включаючи запуски супутників на низькій орбіті.

Роки ноу-хау, набуті на полі бою проти російських військ, зробили Україну провідним новатором у сфері недорогих оборонних технологій. З початком війни в Перській затоці Київ використав цей досвід для підписання угод про безпеку з урядами всього регіону.

Багато українських оборонних компаній зараз прагнуть експортувати свої надлишкові потужності та заробити на глобальному бумі військових витрат. Хоча уряд нещодавно послабив експортні обмеження воєнного часу, кожна запропонована угода все ще підлягає суворим перевіркам та державному схваленню.

РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВИ СИСТЕМІ PATRIOT

Україна та багато інших країн-союзників Заходу значною мірою покладаються на систему Patriot виробництва США для зупинки балістичних ракет.

Але ракети Patriot стають дедалі менш доступними на тлі широкого розгортання в Перській затоці проти іранських атак. А єдина в Європі система протиракетної оборони, італо-французька SAMP/T, виробляється у відносно невеликій кількості.

Щоб збити балістичний снаряд, система Patriot, що виробляється Raytheon та Lockheed Martin (LMT.N), часто потребує двох або трьох ракет ППО, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів, сказав Штільєрман.

«Якщо нам вдасться зменшити це до менш ніж 1 мільйона доларів, це… змінить правила гри в рішеннях протиповітряної оборони», – сказав він в інтерв’ю. «Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року».

Штільєрман відмовився назвати європейські компанії, які брали участь в обговореннях щодо розробки нової системи, але сказав, що Fire Point «глибоко зацікавлена» у співпраці з питань радарів, систем самонаведення ракетних цілей та систем зв’язку – галузей, де їй бракує досвіду.

Європейські компанії, включаючи Weibel, Hensoldt (HAGG.DE), SAAB (SAABb.ST) та Thales (TCFP.PA), мають хороші радарні рішення, зазначив він.

Заснована після вторгнення Москви у 2022 році, Fire Point є найбільшим в Україні виробником далекобійних безпілотників, які використовуються в більшості ударів глибоко всередині Росії.

В останні місяці його крилата ракета далекого радіусу дії FP5, широко відома як «Фламінго», також використовувалася для ураження російських військових об’єктів та збройових заводів, включаючи завод балістичних ракет майже за 1400 км (870 миль) всередині російської території.

Штільєрман сказав, що Fire Point зараз перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет.

Менша ракета FP-7, з дальністю близько 300 км, отримає своє перше військове розгортання «найближчим часом», сказав він, описуючи її як подібну до балістичної системи малої дальності ATACMS компанії Lockheed Martin.

Більша FP-9, здатна нести 800-кілограмову боєголовку на відстань до 850 км, незабаром розпочне випробування і розмістить Москву в зоні дії балістичного арсеналу України, додав він.

Штільєрман сказав, що удари по Москві, яка оточена одними з найпотужніших у світі систем протиповітряної оборони, спричинять «масовий зсув у свідомості росіян та свідомості провідних людей у ​​Росії».

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар.

Фабіан Гоффманн, експерт з ракетних систем та старший науковий співробітник Норвезького коледжу оборонного університету, заявив, що, хоча Росія має досвід успішного збиття ракет ATACMS, більш широке використання балістичних ракет може напружити російську протиповітряну оборону, яка вже була пошкоджена українськими ударами.

І хоча мета Fire Point на 2027 рік щодо запуску недорогої системи протиповітряної оборони є «амбітною», він сказав, що, окрім власних військових потреб України, буде великий попит з боку урядів, навіть якщо показники знищення ракет на ракету будуть менш ефективними, ніж у Patriot.

ІНВЕСТИЦІЇ З ОАЕ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ СУПУТНИКОВЕ ВИРОБНИЦТВО

За словами Штільєрмана, антимонопольне відомство України має час приблизно до жовтня, щоб прийняти рішення щодо запропонованого придбання близькосхідним інвестором 30% акцій Fire Point на суму 760 мільйонів доларів.

Українські ЗМІ ідентифікували претендента як еміратську оборонну компанію Edge Group, відкриває нову вкладку. Edge Group та антимонопольне відомство України не відповіли на запит про коментар.

Ці інвестиції стануть першим кроком у проекті будівництва космічного пускового терміналу в ОАЕ з метою створення сузір’я європейських супутників на низькій орбіті. Штільєрман сказав, що розташування країни поруч з Індійським океаном та географічні умови є сприятливими для космічних запусків.

«Ми побудували машину для намотування вуглецевих намотувачів, яка дозволяє нам намотувати великий твердопаливний ракетний прискорювач для доставки супутників», – сказав він, зазначивши, що проект залишається на концептуальній стадії, хоча вже є угоди «з кількома західними компаніями».

Незалежно від того, чи буде укладено угоду з ОАЕ, Штільєрман сказав, що Fire Point не залучатиме нових інвесторів, доки не продемонструє успіх зі своєю системою протиракетної оборони, яка використовуватиме ракету FP7 компанії.

Тим часом Fire Point отримала зацікавленість від країн Перської затоки в закупівлі існуючої продукції безпілотників і очікує схвалення уряду України для початку експорту. Штільєрман сказав, що компанія має щомісячну потужність експортувати до 2500 далекобійних безпілотників.

Однак експорт ракети Flamingo набагато складніший через регуляторні бар’єри, сказав він.

Fire Point стверджує, що виробляє сотні далекобійних ударних безпілотників на день, кожен з яких коштує близько 50 000 євро (57 775 доларів США), та три ракети Flamingo вартістю близько 600 000 євро кожна. Він визнав деякі “вузькі місця” з Flamingo, зокрема з виробництвом двигунів.

Він сказав, що Fire Point збільшить виробництво Flamingo, коли в жовтні запустить серійне виробництво нового власного двигуна, а пізніше цього року в Данії запрацює завод з виробництва ракетного палива. Завод очікує на два остаточні дозволи від данської влади.