Про погіршення погоди сьогодні, 6 квітня, повідомила ДСНС України з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру.

Так, вдень 7 квітня у західних областях швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Заморозки в Україні – де та коли чекати:

вночі 7 квітня: на ґрунті 0-3° у західних, північних та більшості центральних областей; у повітрі 0-3° на Закарпатті.

вночі 8 квітня: на ґрунті 0-3° по всій Україні; у повітрі 0-3° на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

вночі 9 квітня: на ґрунті 0-3° по всій Україні; у повітрі 0-3° окрім вищезгаданих областей та на Дніпропетровщині, Донеччині й Луганщині.

Оголошений ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Пориви вітру можуть призвести до ускладнення роботи енергетиків, комунальників та руху транспорту. Заморозки становлять небезпеку для ранньоквітучих плодових дерев.

Будьте обережними під час перебування на вулиці – тримайтеся подалі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів.

