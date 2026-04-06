Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати обов’язковий національний мультипредметний тест (НМТ) з математики для вступу на гуманітарні спеціальності не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 5 січня і станом на 6 квітня вона набрала лише 168 голосів із 25 тис. необхідних, пише Iнтерфакс.

“Обов’язкове включення предмета “Математика” до національного мультипредметного тесту (НМТ) для всіх вступників, незалежно від обраної спеціальності, створює нерівні та дискримінаційні умови доступу до вищої освіти в Україні. Гуманітарні спеціальності (філологія, журналістика, історія, право, психологія, соціологія, політологія, соціальна робота та інші) потребують від абітурієнтів передусім сформованих мовних, аналітичних, критичних і комунікативних компетентностей. Поглиблені знання з математики не є професійно необхідними для зазначених напрямів підготовки”, – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції вважає, що обов’язкове складання математики на НМТ: створює штучні бар’єри для вступників із гуманітарним нахилом; обмежує можливість вступу для абітурієнтів з високими результатами з профільних предметів; зменшує кількість вступників до закладів вищої освіти України; посилює освітню та соціальну нерівність між випускниками шкіл різного профілю, оскільки рівень підготовки з математики у гуманітарних класах зазвичай нижчий, при однакових вимогах до складання НМТ.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.