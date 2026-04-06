Біткойн на початку торгів у понеділок показав зростання на тлі нових погроз президента США Дональда Трампа щодо ударів по Ірану. Інвестори реагують на змішані сигнали ринку, де геополітична напруга поєднується з відновленням попиту на криптоактиви, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Станом на ранок в Азії біткойн зріс на 2,8% і торгувався близько 69 200 доларів, тоді як ефір додав 3,7%. Одночасно ф’ючерси на S&P 500 також продемонстрували помірне зростання.

На ринок вплинули одразу кілька факторів. З одного боку, загострення ситуації навколо Ірану створює невизначеність для традиційних активів. З іншого – біткойн отримує підтримку від стабільного попиту та притоку коштів у біржові фонди.

Зростання біткойна, схоже, зумовлене стабільним спотовим попитом, а потоки ETF залишаються стабільними – заявила CEO OKX SG Грейсі Лін.

За даними Coinglass, за останню добу було ліквідовано майже 196 млн доларів ставок на падіння криптовалют, що також підтримало ріст.