ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області оприлюнило перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території області станом на 1 березня 2026 р.

Випадків сказу – найбільше, передає Інше ТВ.

Лейкоз ВРХ

ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район

Лептоспіроз коней

Філія ДП «Південний племконецентр» ДП «Конярство України», м. Миколаїв, Миколаївський район.

Сказ ВРХ

с. Маліївка, Березнегуватська ТГ, Баштанський район.

Сказ котів

с. Ульянівка, Софіївська ТГ, Баштанський район

м. Новий Буг, Новобузька ТГ, Баштанський район.

Сказ собак

с. Новопетрівське, Костянтинівська ТГ, Миколаївський район.

с-ще Костянтинівка, Південноукраїнська ТГ, Вознесенський район.

с. Іванівка, Куцурубська ТГ, Миколаївський район

Як повідомляло Інше ТВ, 6 березня у Кривому Озері на Миколаївщині введено карантин по сказу – виявили у домашнього собаки