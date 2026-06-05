МАГАТЕ повідомило, що домовилося про локальне припинення вогню біля захопленої рф Запорізької АЕС для ремонту важливої лінії електропередачі, що живить станцію, пише УНН.

Сьогодні на передовій поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) набуло чинності локальне припинення вогню, укладене за посередництва МАГАТЕ, що відкрило шлях для критично важливого ремонту ліній електропередачі для запобігання загрозі ядерної аварії – повідомили в МАГАТЕ у X у п’ятницю.

Як вказано, “під наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов’язаних з війною, на лінії електропередачі 750 кіловольт (кВ) “Дніпровська” після масштабного розмінування цієї території”.

“Лінія електропередачі 750 кВ була відключена понад два місяці тому, у результаті чого найбільша в Європі АЕС повністю залежить від однієї лінії 330 кВ для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів. В останні тижні ЗАЕС кілька разів втрачала доступ також до цієї лінії, що змушувало її запускати свої аварійні дизельні генератори як крайній захід”, – зазначили у МАГАТЕ.

Це, як повідомляється, уже шосте тимчасове припинення вогню, про яке Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовився з росією та Україною з кінця минулого року, “щоб допомогти забезпечити енергопостачання поза межами об’єкта та гарантувати ядерну безпеку”.

Цього разу, як вказано, “підготовка до ремонту ускладнилася місцем пошкодження лінії електропередачі: на вершинах високих опор поперек лінії контролю на річці Дніпро”.

Генеральний директор Гроссі зазначив, що “російська федерація та Україна конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ протягом тижнів делікатних та складних переговорів, і обидві сторони погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки”.

“МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти захистити людей та довкілля від ризику ядерної аварії, яка абсолютно нікому не принесе користі та лише посилить руйнування та страждання воєнного часу”, заявив генеральний директор Гроссі.