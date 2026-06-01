Президент Володимир Зеленський заявив, що росія пропонувала Україні обмінювати незаконно вивезених українських дітей на російських військовополонених. За словами Глави держави, такі дії є неприпустимими та суперечать міжнародному праву, передає УНН.

Уявіть, як обміняти дітей? Не можна. Це незаконно. Цивільних не можна міняти. Їх можна повернути – наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що Україна наразі ідентифікувала близько 20 тисяч дітей, яких росія незаконно вивезла з окупованих територій. Водночас реальна кількість депортованих може бути значно більшою.

За словами президента, за весь час повномасштабної війни Україні вдалося повернути лише 2200 дітей. Він підкреслив, що питання повернення українських дітей залишається одним із найскладніших гуманітарних викликів під час війни.