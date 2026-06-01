25-річний зловмисник, бажаючи заробити легких грошей, проник до будинку свого знайомого та викрав ноутбук, телефон і камеру відеонагляду. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Вдень 30 травня до Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного мешканця райцентру про те, що під час відсутності вдома з його будинку невідомі викрали ноутбук, мобільний телефон та камеру відеоспостереження.

У ході оперативно-розшукових заходів слідчі та оперуповноважені райвідділу поліції, за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції, у тому числі за допомогою записів з камер спостереження «Безпечне місто», упродовж декількох годин встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 25-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.