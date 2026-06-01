Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Провів Ставку. Важливо, що дуже детально проаналізували стан виконання тих рішень, про які говорили наші військові на передовій. У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які зрештою призвели до значного посилення наших фронтових позицій.

Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції. Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади.

Окремо обговорили й питання про постачання далекобійного 155-го – це те, щодо чого хлопці часто звертались. Доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки наших артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються.

Була сьогодні також доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках. Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні. Слава Україні!