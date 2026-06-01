Обвинувачений у розстрілі мирного жителя Бучі за підсумками праймеріз іде до Держдуми від Оренбурзької області, повідомляє Астра.

Нурсултан Муссагалєєв — голова Новосергіївського району Оренбурзької області, якого українські слідчі звинувачують у тортурах та вбивстві мирного жителя у Бучанському районі, — за підсумками праймеріз «Єдиної Росії» посів друге місце за партійними списками у регіоні та йде на вибори до Держдуми.

За даними СБУ, у лютому-березні 2022 року Муссагалєєв командував розвідувальним взводом 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ РФ під час окупації Бучанського району Київської області. Під час однієї із «зачисток» його підлеглі затримали на блокпосту 29-річного місцевого жителя Івана Фіцнера — приводом стали знайдені у телефоні фотографії будівельних матеріалів. Затриманого вивезли в ліс біля селища Дмитрівка, катували, після чого Муссагалєєв, за версією СБУ, особисто наказав про розстріл. Тіло залишили на місці вбивства.

СБУ опублікувала відеозапис допиту російського військовополоненого з роти Муссагалєєва, який підтвердив факт наказу про розстріл. У жовтні 2023 року Україна звинуватила Муссагалєєва за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни групою осіб). У всьому Бучанському районі під час російської окупації було вбито 1316 мирних жителів.

Росія тим часом нагородила Муссагалєєва зіркою Героя Росії, трьома орденами Мужності та медаллю ордену «За заслуги перед Батьківщиною» ІІ ступеня. Після демобілізації він пройшов стажування в уряді Оренбурзької області за програмою «Час героїв», створеною за дорученням Путіна програмою просування ветеранів у владу. Губернатор регіону Денис Паслер особисто представив його як свого «підопічного». З березня 2025 року Муссагалєєв очолює Новосергіївський район.

За підсумками праймеріз “Єдиної Росії” він посів друге місце за партійними списками в Оренбурзькій області.