Компанія Nvidia планує розширити співпрацю з виробниками людиноподібних роботів зі США, Європи та Південної Кореї, паралельно продовжуючи партнерство з китайською компанією Unitree. Таким чином корпорація хоче створити стандартизовані роботизовані платформи для наукових досліджень. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Після виступу генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на виставці Computex у Тайвані компанія оголосила про співпрацю з китайською Unitree одним із провідних виробників гуманоїдних роботів. У межах проєкту Unitree постачатиме корпуси роботів H2, сінгапурська Sharpa – роботизовані руки, а Nvidia забезпечить обчислювальні системи.

Очікується, що нові роботи використовуватимуть дослідники зі Стенфордського університету та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Водночас у США лунає критика щодо співпраці з Unitree. Американські законодавці заявляють про можливі зв’язки компанії з урядом та військовими структурами Китаю. Через це у Конгресі вже запропонували законопроєкт, який може заборонити використання роботів Unitree в установах, що фінансуються урядом США.

За даними Reuters, Nvidia планує аналогічні партнерства з компаніями зі США, Європи та Південної Кореї, однак назви майбутніх партнерів поки не розголошуються.

У компанії пояснили, що співпраця з Unitree також має на меті посилення кібербезпеки роботів. Зокрема, усі оновлення програмного забезпечення проходитимуть через чипи Nvidia, де перевірятиметься їхня справжність та безпечність.

У Nvidia заявляють, що інтеграція чипів Blackwell дозволить використовувати технології secure boot та confidential computing, які мають захистити роботів від запуску шкідливого коду та несанкціонованого витоку даних.