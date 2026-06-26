За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з призначених 150.

Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

Раніше НАБУ та САП повідомили Галущенку про підозру у межах справи «Мідас» – йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. Як з’ясували журналісти, заставу внесли три приватні фірми.

Одна з них – це компанія «Тетрас Оптіма». Фірма внесла найбільшу суму – 54 мільйони гривень. Основний вид діяльності «Тетрас Оптіма» – оптова торгівля деревиною. Власницею компанії є жителька Харківської області Тетяна Ліннікова. Востаннє компанія подавала річний фінансовий звіт за 2023 рік: чистий прибуток тоді склав 35,6 тисяч гривень. У 2026 році компанія була відповідачем у справі про стягнення податкового боргу в розмірі майже 4 тисяч гривень.

З вересня 2024 по січень 2025 року у засновниках фірми значився інвестиційний фонд «Адамант». За даними реєстру юридичних осіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній «Авалон», власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський. Зв’язатися із бізнесменом та власницею компанії «Тетрас Оптіма» журналістам не вдалося.

Ще 46 мільйонів гривень застави внесла компанія «Гіран Констракт», заснована у 2024 році. Основний вид діяльності фірми, зареєстрованої у Броварах, – оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього. За даними YouControl, розмір її статутного капіталу станом на жовтень 2024 року – 5 тисяч гривень. В компанії, зазначено, один працівник. За два попередні роки, відповідно до фінансових звітів, компанія не мала прибутків. Керівницею та бенефіціаркою компанії є Олена Сідун. Її номер у інших користувачів підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго», «Контролер Світло Львів». «Схеми» направили їй питання у месенджер та очікують на відповідь.

Ще 5 мільйонів гривень внесла фірма «Скайт Рітейл», заснована у 2021 році у Харкові, що займається оптовою торгівлею деревиною. У своїй фінансовій звітності за 2023 рік на той момент керівник і бенефіціар компанії мешканець Харківської області Дмитро Островський зазначив лише одного працівника, «нульовий» дохід та вказав капітал фірми у 200 тисяч гривень. За даними аналітичної системи YouControl, більше фінансових звітів компанії не подавала, однак у червні 2025 року компанія змінила власника на харків’янку Тетяну Степних та місце реєстрації на село Щасливе Київської області. Зв’язатися із новою власницею та попереднім бенефіціаром не вдалося – їхні телефони, як і номер компанії – неактивні.

Таким чином, станом на п’ятницю, 26 червня, загалом за ексміністра внесли майже дві третини застави. Це означає, що вихідні він має провести в СІЗО.

Як повідомляло Інше ТВ, Ексміністр Галущенко був ключовим у схемі відкатів в Енергоатомі, – НАБУ (ВІДЕО)