До редакції LIGA.net потрапив список громадян України, які прагнуть покинути Сектор Гази, проте не можуть, бо Ізраїль не дає їм дозволу покинути небезпечну територію.

Чому, розбиралася LIGA.net.

За повідомленнями посольства України в Ізраїлі та представництва України при Палестинській адміністрації, у Секторі Гази залишаються орієнтовно 40–50 громадян України та членів їхніх сімей, які мають намір евакуюватися в Україну, йдеться у відповіді для LIGA.net речника українського МЗС Георгія Тихого.

“Більшість із них раніше включалися до евакуаційних списків, однак їхній виїзд був заборонений компетентними органами Ізраїлю, за їх поясненнями, з безпекових міркувань. Основною проблемою залишається відсутність у значної частини осіб дійсних документів, що посвідчують особу чи підтверджують належність до громадянства України, що унеможливлює їх виїзд через Єгипет чи Йорданію з подальшим прямуванням в Україну”, – каже Тихий.

З 1 лютого 2026 КПП “Рафах” на кордоні Сектору Гази і Єгипету відновив роботу, однак виїзд можливий лише після відповідних перевірок органами безпеки й погодження компетентними органами Ізраїлю, додає Тихий.

Посольство України в Ізраїлі та представництво України при Палестинській адміністрації підтримують зв’язок з українськими громадянами, надають необхідне консульське сприяння і продовжують роботу з компетентними органами Палестини щодо документування членів сімей українських громадян. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС та відповідних закордонних дипломатичних установ, каже Тихий.

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