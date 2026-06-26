Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду задоволено позов Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області про визнання протиправної бездіяльності Миколаївської міської ради та зобов`язання прийняти рішення щодо віднесення земельних ділянок площею 117,3 га до самозалісених.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

З метою збереження самосійних лісів та подальшого ведення лісового господарства на цих територіях законодавчо встановлено процедуру віднесення земель до самозалісених, яка покликана збільшити лісистість території України. Питання належності земельної ділянки до самозалісненої врегульовано виключно ст. 57-1 Земельного кодексу України.

Порушуючи вимоги законодавства, яке регулює порядок збільшення лісистості території України, міська рада не здійснила жодних заходів для захисту самосійних лісів.

Реагуючи на порушення законодавства та захищаючи інтереси держави, прокуратура звернулась з позовною заявою до суду.

Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги прокурора та зобов’язав Миколаївську міську раду розглянути на сесії ради подання Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо віднесення земель до самозалісених та прийняти за результатами розгляду рішення.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині прокуратура через суд зобов’язала Березанську селищну раду віднести 42,5 га до самозалісених земель