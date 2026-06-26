У німецькомовному сегменті TikTok фіксується інформаційна кампанія з використанням ШІ-контенту, що просуває маніпулятивні твердження про нібито привілейоване становище українських біженців у Німеччині.

Як повідомляють в Центрі протидії дезінформації, для отримання великих охоплень автори використовують популярний тренд, у межах якого публікуються серії відео з антропоморфними персонажами, згенерованими штучним інтелектом.

Головними героями цих роликів є персонажі у вигляді мап Німеччини та України. Практично всі сюжети побудовані навколо одного маніпулятивного наративу: українські біженці нібито користуються численними привілеями за рахунок німецьких громадян. У відео стверджується, що українці отримують кращу роботу та вищі зарплати, мають пріоритетний доступ до медичної допомоги, великі соціальні виплати, житло та інші переваги, тоді як самі німці нібито змушені жити дедалі гірше через фінансову підтримку України.

Кожен ролик завершується емоційною сценою, в якій персонаж-«Німеччина» вимагає припинити допомогу Києву та вигнати українських біженців із країни. Таким чином автори систематично підводять аудиторію до думки, що саме українці нібито є причиною економічних і соціальних проблем Німеччини.

Попри те, що цей контент подається як гумористичний і створений у рамках популярного AI-тренду, він може мати реальний вплив на громадську думку. Подібні ролики дають змогу непомітно поширювати маніпулятивні меседжі серед широкої аудиторії, підживлювати негативне ставлення до українських біженців та формувати підтримку ідеї скорочення допомоги Україні.

Раніше Центр також фіксував у німецькомовному TikTok серію маніпулятивних відео, в яких українців також зображували «привілейованою категорією», якій нібито дозволено більше, ніж громадянам Німеччини.

Як повідомляло Інше ТВ, Біженці стали головною мішенню для маніпуляцій та конфліктів – дослідження