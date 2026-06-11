Повідомлення про те, що у шкільному чаті в одному з месенджерів виявили відеозапис, на якому діти кидають кота у колодязь, надійшло до Баштанського районного відділу поліції ввечері 10 червня від мешканки Привільненської громади.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що до події причетні четверо дітей віком 11 та 12 років. Слідчі вилучили відеозапис, на якому зафіксовані обставини події. У подальшому його буде долучено до матеріалів кримінального провадження та скеровано на експертне дослідження.

Також поліцейські провели огляд колодязя, у який викинули тварину, однак тіла кота там не виявили.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років увʼязнення.

Оскільки особи, причетні до події, є малолітніми та відповідно до вимог чинного законодавства не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинення зазначеного кримінального правопорушення, питання щодо відповідальності їхніх батьків або законних представників буде вирішено в межах чинного законодавства та з заходами виховного впливу для дітей.

Наразі тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють усі обставини події.

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