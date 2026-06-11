Подія сталась на початку грудня 2023 року у Кривому Озері. Про злочин поліцію повідомила сама потерпіла.

Як нагадують в поліції Миколаївської області, тоді на місці події поліцейські з’ясували, що зловмисник напав на 76-річного власника помешкання на вулиці, коли той вийшов за дровами. Зв’язав чоловіка та замотав йому голову одягом. У будинку нападник зв’язав і заявницю. Маючи при собі зброю та погрожуючи фізичною розправою, фігурант катував потерпілого, прикладаючи увімкнену праску до спини та погрожуючи відрізати йому вухо. Дізнавшись місце схованки грошей, нападник забрав з будинку кошти в сумі 4000 доларів США, 20 000 гривень, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, відеореєстратор, тюнер і документи та покинув потерпілих звʼязаними. Подружжю вдалось звільнитися та викликати допомогу.

У результаті проведення низки слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 41-річний мешканець Одещини.

Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за вчинення розбійного нападу з проникненням у житло, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану ( ч. 4 ст. 187 КК України).



Згодом, на підставі зібраних доказів, слідчі та прокурори скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.



Нині за вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирок не набрав законної сили.



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