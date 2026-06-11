Вчора та у ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об’єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.



У Краснодарському краї рф уражено нафтопереробний завод “Афіпський”. За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.



Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня російської федерації. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора.



На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі.



Об’єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються противником для виконання завдань у Чорному морі.



Також на ТОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.



Окрім того, уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам’янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.



Також завдано ураження пункту управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області.



У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА.



Як повідомляло Інше ТВ, За минулий місяць підрозділі СБС уразили 180 тисяч верифікованих цілей противника, – Сирський