Як повідомляло Інше ТВ з посиланням на Державну прикордонну службу України, з 15 червня 2026 року на пункті пропуску “Шегині – Медика” розпочнуться масштабні ремонтні роботи автобусної смуги руху на виїзд з України до Польщі, у зв’язку з чим пропуск автобусів у напрямку Польщі буде тимчасово припинений.

Однак рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі з 15 червня 2026 року на півтора року, про яке польська сторона повідомила напередодні, буде відтерміноване.

Про це ввечері 11 червня повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

«Питання врегульовано за результатами переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі.

За результатами перемовин досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт.

Про подальші етапи реалізації проєкту реконструкції та можливі зміни в організації руху буде повідомлено додатково», – зазначається в повідомленні Мінрозвитку.