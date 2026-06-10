З 15 червня 2026 року на пункті пропуску “Шегині – Медика” розпочнуться масштабні ремонтні роботи автобусної смуги руху на виїзд з України до Польщі. У зв’язку з цим пропуск автобусів у напрямку Польщі буде тимчасово припинений. Про це повідомила Державна митна служба України, передає УНН.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть до листопада 2027 року.

У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску “Шегині – Медика” на цей період здійснюватися не буде – йдеться у повідомленні.

Водночас автобуси, які прямують із Польщі до України, перетинатимуть кордон через цей пункт пропуску у звичайному режимі.

У Держмитслужбі закликали перевізників та пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок та обирати інші пункти пропуску для виїзду до Польщі.

Для перетину державного кордону в напрямку виїзду з України до Польщі необхідно обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні – наголосили у відомстві.