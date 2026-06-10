Польський аеропорт у Жешуві не був закритий, зазначив Туск, коментуючи переліт Зеленського через територію Молдови.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував зміну маршруту президента України Володимира Зеленського, коли глава держави полетів до Британії через Молдову, а не Польщу. Про це пише Кореспондент.

7 червня український президент полетів до Великої Британії не через польський аеропорт у Жешуві, як робив зазвичай, а через Кишинів.

“Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий”, – заявив польський прем’єр.

Так Туск відповів на припущення, що польська сторона могла закрити аеропорт, аби змусити Зеленського скасувати рішення про почесне найменування підрозділу ЗСУ “імені Героїв УПА”.

Окрему заяву політик зробив щодо відсутності Польщі на зустрічі Зеленського з лідерами країн Е3 – Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, Варшава “є абсолютно незамінною ланкою” в переговорах щодо майбутнього України та регіону, а тому “не визнаватиме домовленостей, у яких Польща не бере участі”.

Туск також повідомив, що найближчими днями організують зустріч у форматі “п’ятірки” – за участю Польщі та Італії. При цьому прем’єр Польщі підтвердив, що чекатиме Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України в Гданську 25-26 червня.