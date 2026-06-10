Податкова служба Миколаївщини продовжує системну роботу з протидії незаконному обігу підакцизних товарів та забезпечення дотримання вимог податкового законодавства суб’єктами господарювання.

Фахівцями управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області проведено контрольно-перевірочні заходи щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на території Вознесенського та Первомайського районів, зокрема у місті Вознесенську та селищі Криве Озеро.

Під час проведення фактичних перевірок на території Кривоозерської територіальної громади встановлено факт реалізації тютюнових виробів іноземного виробництва (Республіка Молдова), які не були марковані марками акцизного податку встановленого в Україні зразка.

Крім того, податківцями виявлено низку порушень законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, серед яких:

здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без відповідних ліцензій;

реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка;

відсутність документів, що підтверджують походження товару;

невикористання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО під час проведення розрахунків із покупцями.

За результатами проведених заходів працівниками ГУ ДПС у Миколаївській області складено акти фактичних перевірок відповідно до вимог законодавства, зокрема Закону України № 3817-IX, який регулює виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет та пального.

За виявлені порушення до суб’єктів господарювання буде застосовано фінансові санкції на загальну суму понад 210 тисяч гривень.

Водночас фахівці управління контролю за підакцизними товарами провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо необхідності неухильного дотримання вимог законодавства у сфері виробництва та обігу підакцизної продукції.

Звертаємо увагу, що податковий контроль податкова служба здійснює з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, та виключно на підставі ризик-орієнтованого підходу і за наявності високих ступенів ризику.

Головне управління ДПС у Миколаївській області наголошує: легальна діяльність, наявність дозвільних документів, використання РРО/ПРРО та реалізація продукції з підтвердженим походженням є запорукою чесної конкуренції, захисту прав споживачів та стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів. Незаконний обіг підакцизних товарів не лише завдає збитків державі, а й створює ризики для здоров’я та безпеки громадян.

Довідково! Закон України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (із змінами та доповненнями).