Вінниця не отримає польські автобуси – через політичний скандал між Україною та Польщею місто відкликало свій запит.



Про це повідомила мер Кельце Агата Войда.

-Запит Вінниці – нашого міста-партнера, з яким ми співпрацюємо майже 70 років і яке вже понад чотири роки переживає війну – щодо передачі 15 списаних автобусів останніми днями був сповнений брехні, маніпуляцій та простої людської підлості.

Під час сьогоднішньої прес-конференції я звернулася до дій деяких членів ради та неправдивої інформації, яка поширюється в громадськості вже кілька днів.

Однак, перш за все, я хотіла би наголосити, що мер Вінниці Сергій Моргунов вирішив відкликати свій запит на передачу автобусів.

Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там досі є щоденною реальністю, і мешканці Вінниці досі борються з її наслідками. Він зробив це, бо не хотів, щоб питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичних суперечок та причиною для подальшого розколу.

Це жест, який заслуговує на повагу. Жест від людини, яка вище за поточні емоції, політичні розрахунки та короткострокові інтереси поставила те, що мешканці наших міст будували майже 70 років – взаємну довіру, партнерство та дружбу.

Водночас, мер Вінниці ще раз висловив подяку кельцянам за роки підтримки, допомоги та солідарності, виявлені Україні та її мешканцям. Цей вираз вдячності особливо значущий сьогодні, оскільки він виходить від людей, які щодня живуть з реальністю війни.

Через рішення мера Вінниці та посаду, яку він обійняв, резолюція не розглядатиметься на наступній сесії міської ради.

Для мешканців Вінниці війна – це не політичне гасло, тема медіа-дебатів чи онлайн-суперечка. Це щоденний досвід. Це страх за близьких, невизначеність щодо майбутнього, щонічнi тривоги та спроба зберегти нормальне життя, незважаючи на постійні погрози.

Ми пам’ятаємо бомбардування центру міста у 2022 році, в результаті якого загинуло 27 людей та понад 100 отримали поранення. Ми пам’ятаємо повне руйнування аеропорту, яке забрало життя дев’яти людей – п’ятьох мирних жителів та чотирьох солдатів. Ми також пам’ятаємо напад на польський завод «Барлінек», в результаті якого двоє людей отримали поранення.

Незважаючи на ці трагедії, вінничани намагаються щодня жити нормально – працювати, виховувати дітей, відправляти їх до школи та будувати майбутнє. І саме з Вінницею, і перш за все з її мешканцями, нас об’єднує партнерство вже майже 70 років.

Серед вінничан також кілька тисяч українців польського походження. Саме їхніх дітей ми роками приймаємо в Кельце під час літніх канікул. Багато з них втратили батьків на передовій і ростуть без тих, хто віддав життя за свободу батьківщини.

Для нас наше партнерство з Вінницею ніколи не було просто документом. Воно відображає стосунки, що будувалися між людьми протягом десятиліть, особливо важливі сьогодні, коли наші партнери стикаються з трагедією війни.

Ось чому вони звернулися до нас за допомогою. Ми пропонуємо 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які ми вилучаємо з мережі громадського транспорту Кельце, через їхній вік, технічний стан та пробіг. Майже 20-річні автобуси, які більше не перевозитимуть пасажирів у Кельце та, ймовірно, будуть продані на запчастини або здані на металобрухт.

У Вінниці громадський транспорт переважно залежить від трамваїв та тролейбусів. Під час відключень електроенергії вони не можуть обслуговувати мешканців, що спричиняє дорожній хаос. Саме в таких ситуаціях мали допомогти виведені з експлуатації кельцеські автобуси.

Цей факт навмисно замовчували деякі радники. Було легше розпалити політичну бурю, ніж чесно представити мешканцям реальну ситуацію.

Результат? Хвиля ненависті, ненависті та зневаги, що вилилася в коментарі. Сотні постів, сповнених образ, звинувачень та агресії. Цей простір для публічних дебатів створили ті, хто сьогодні найголосніше говорить про турботу про Кельце.

Вчора голова міської ради пішов ще далі. Він публічно звинуватив місто у шахрайстві та припустив, що автобуси були спалені або розібрані на запчастини.

Це не просто неправда. Це безпідставний наклеп.

Автобуси знаходяться в штаб-квартирі перевізника, і зараз триває процес приймання.

Ця історія – випробування нашої порядності та солідарності. Солідарності, яку ми відчуваємо роками. Ми купуємо нові автобуси, зокрема, завдяки європейським коштам, наданим нашими партнерами в інших країнах. Лише 24 нових електробуси, які курсують вулицями Кельце з травня, були профінансовані на 100 відсотків із зовнішніх коштів.

Ми живемо в реальності, повній маніпуляцій, фейкових новин та пропаганди, спрямованої на розкол суспільств, ослаблення громад та руйнування взаємної довіри. Чим більше ми розділені, тим легше піддаємося ненависті до інших, тим слабшими стаємо.

Тому варто пам’ятати, що відповідальність за свої слова стосується всіх. Особливо тих, хто обіймає державні посади. Будуючи політичну популярність на страху, упередженні та ненависть, це ніколи не служать громаді. Вони служать лише тим, хто прагне її розділити. А розділена громада завжди слабша за громаду, що ґрунтується на правді, солідарності та взаємній повазі, – написала мер.

Мер Вінниці Сергій Моргунав висловився через автобусний скандал

-Прокоментую ситуацію, яка склалась навколо польських автобусів, які ми планували отримати для Вінниці, щоб покращити перевезення мешканців громади.

Сьогодні Україна та весь демократичний світ проходять через один із найскладніших періодів за останні десятиліття. Війна, безпекові виклики, гібридні загрози та спроби посіяти недовіру між партнерами – це реальність, у якій ми всі живемо.

У такі моменти особливо важливо берегти єдність, взаємну повагу та здатність чути одне одного та не піддаватись впливу російських маніпуляцій.

Відносини між європейськими народами в різні історичні періоди були непростими. Але сила сучасної Європи саме в тому, що сьогодні країни об’єднуються не заради минулого, а заради спільного майбутнього – безпечного, демократичного і вільного.

Переконаний, що питання історичних дискусій мають залишатися предметом фахового діалогу істориків та науковців. Натомість завдання громад і місцевого самоврядування підтримувати партнерство між людьми, допомагати одне одному та зміцнювати співпрацю.

Ми щиро вдячні польському народу за підтримку України. Ідеться не лише про наше місто-партнер Кельце. Від початку повномасштабної війни допомогу Вінниці та українцям надавали багато польських міст, громад, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми високо цінуємо цю солідарність.

Тому ми прийняли рішення відкликати запит щодо передачі автобусів, аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами.

Дякую всім європейцям, які залишаються з нами. За їхню дружбу, підтримку, людяність і партнерство, що продовжує залишатися сильнішим за будь-які політичні суперечки.