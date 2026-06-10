За процесуального керівництва Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області повідомлено про підозру 25-річному жителю Братської ОТГ Вознесенського району у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, у червні 2026 року чоловік вирішив заробити на торгівлі бойовими припасами та знайшов потенційного покупця у селищі Братському. У подальшому він домовився з покупцем про продаж йому 550 бойових набоїв різного калібру за 11000 гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час збуту бойових припасів.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Встановлюється канал надходження бойових припасів, а також особи, які можуть причетні до її незаконного обігу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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