8 червня до Баштанського районного відділу поліції звернувся 45-річний мешканець сусідньої області та повідомив про наявність у нього зброї і боєприпасів, які він виявив бажання добровільно здати. З його слів, гранати він знайшов, зброю — отримав у подарунок.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, поліцейські спільно з вибухотехніками оглянули та вилучили три корпуси ручних гранат типу РГД5, одну гранату Ф-1 та три підривачі до них, а також карабін, обріз мисливської рушниці та п’ять набоїв.

Як нагадують в поліції, відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України особі гарантується звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала зброю, набої або інше озброєння, які потрапили до неї у будь-який спосіб.

Також слід зазначити, що триває кампанія декларування зброї. Якщо ви плануєте зберігати та використовувати знайдену та здобуту вогнепальну зброю та боєприпаси до неї на законних підставах або добровільно здати до органів поліції, ви повинні зателефонувати на спецлінію «102», звернутися до найближчого відділення поліції або вашого поліцейського офіцера громади.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївця взяли на торгівлі зброєю (ФОТО)