Як повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва, за попередньою інформацією, внаслідок ракетно-дронової атаки на місто відомо про трьох загиблих та трьох поранених. Серед загиблих – вагітна жінка.

На місцях прильотів триває ліквідація пожеж – працюють усі екстрені служби. Пошкодження отримали близько восьми багатоквартирних будинків та більше десяти приватних.

У Харкові внаслідок ворожої повітряної атаки 15 постраждалих. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків — троє дітей, серед яких однорічний хлопчик. Трьох жінок шпиталізовано,— начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Подробиці сьогоднішньої атаки на Харків повідомив і міський голова Ігор Терехов:

“Станом на зараз підтверджено 11 влучань БпЛА по місту, два дрони впали без детонації.

Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.



Ворог бив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, вибиті вікна у навколишніх будинках.



Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між восьмим та дев’ятим поверхами. На щастя, він не здетонував. Мешканців було евакуйовано.



Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів.

У багатьох будинках вибито вікна.



Наш ворог вкотре доводить, що його ціллю є звичайні люди. Домівки, де сплять діти.

Автомобілі, на яких люди їздять на роботу. Магазини та підприємства, які забезпечують життя міста.



На місцях усіх влучань працюють рятувальники, комунальні служби, медики, правоохоронці та волонтери.



Робимо все можливе, щоб якнайшвидше допомогти людям та ліквідувати наслідки чергового акту терору проти Харкова”.