За 5 місяців 2026 року до закладів охорони здоров’я Миколаївської області за медичною допомогою після укусів, подряпин або ослинення тваринами звернулися 1389 осіб, у тому числі 1036 людей зазнали укусів або ослинення свійськими тваринами.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає Інше ТВ.

Кількість звернень зареєстровано:

м. Миколаїв – 612 осіб;

Вознесенський район – 293 особи;

Первомайський район – 205 осіб;

Баштанський район – 148 осіб;

Миколаївський район – 131 особа.

За медичними показниками 731 особі було призначено курс щеплень проти сказу, з них отримали повний курс щеплень 375 осіб (51,3%).

Як нагадують медики, сказ – це особливо небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини та тварин. Після появи клінічних симптомів у людини хвороба практично завжди закінчується смертю. Водночас сказ можна повністю попередити, якщо своєчасно звернутися за медичною допомогою та розпочати курс антирабічних щеплень.

Найчастіше зараження відбувається через укуси, подряпини або потрапляння слини інфікованої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

Епідеміологічний прогноз щодо захворюваності людей на сказ у 2026 році залишається несприятливим для всієї території Миколаївської області.

Тому фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадують:

уникайте контактів із безпритульними та дикими тваринами;

обов’язково вакцинуйте домашніх улюбленців проти сказу;

у разі укусу, подряпини або ослинення негайно промийте рану великою кількістю води з господарським милом та зверніться за медичною допомогою;

не відкладайте візит до лікаря навіть тоді, коли ушкодження здається незначним.

Пам’ятайте: своєчасне звернення до медиків та вакцинація рятують життя.

Як повідомляло Інше ТВ, З початку року на Миколаївщині зафіксовано 9 випадків сказу серед тварин – Держпродспоживслужба