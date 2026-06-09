Український президент Володимир Зеленський пропонує використати кошти російського бізнесмена Романа Абрамовича від продажу лондонського футбольного клубу “Челсі” для посилення української протиракетної оборони, пише британська Guardian і ВВС.

В інтерв’ю виданню Зеленський розповів, що обговорював із прем’єром Британії Кіром Стармером долю 2,4 млрд фунтів, виручених від продажу клубу.

За словами Зеленського, на частину цих коштів можна було б закупити додаткові системи протиракетної оборони для України.

Після вторгнення Росії в Україну британський уряд дозволив Абрамовичу, щодо якого було запроваджено санкції за зв’язок із Володимиром Путіним, продати «Челсі» — за умови, що суму від продажу буде пожертвовано благодійним організаціям, які допомагають постраждалим від війни в Україні.

Після продажу клубу кошти були спрямовані на спеціальний банківський рахунок та заморожені для подальшої їхньої передачі постраждалим в Україні. Однак доля цих коштів залишається предметом юридичної суперечки.

Абрамович відмовляється підписувати угоду про їх передачу, як зустрічний крок вимагаючи припинити розслідування щодо нього та зняти блокування з інших його активів. Британська влада погрожує російському бізнесмену судом.