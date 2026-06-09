Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб
танків – 12 001 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од.
артилерійських систем – 43 639 (+75) од.
РСЗВ – 1 851 (+4) од.
засоби ППО – 1 411 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од.
спеціальна техніка – 4 253 (+4) од.
Дані уточнюються.