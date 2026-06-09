Стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука здобула нагороду Silver Horn for the Director of the Film of High Artistic Merit («Срібний Ріг» за режисуру фільму високої художньої цінності) у міжнародному конкурсі фестивалю.

Це одна з ключових відзнак Krakow Film Festival, зазначає Українська Кіноакадемія.

У своєму рішенні міжнародне журі Krakow Film Festival відзначило виняткову художню мову стрічки та її гуманістичний погляд на людину в часи війни:

«Нас глибоко зворушило те, як фільм відкриває красу простих людських жестів із непохитною художньою точністю та вірою в людяність навіть у найтемніші моменти війни. Випікання хліба стає тут метафорою кінематографа — актом терпіння, наполегливості та солідарності, що розгортається в часі й живить надію на кращий світ».

Стрічка «Тиха повінь» занурює глядача у життя закритої релігійної громади на берегах Дністра — місця, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн. Мирне життя громади постійно порушують дві сили — повені та війна.

Як повідомляло Інше ТВ, Український фільм TO DIE TO LIVE увійшов до програми 60-го кінофестивалю у Карлових Варах