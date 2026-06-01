Продав зброю та набої – у Миколаєві правоохоронці викрили чоловіка на незаконному збуті озброєння. Про це повідомили у поліції Миколївської області.

Автомат, пістолет, магазини та набої різного калібру реалізував за грошову винагороду 37-річний мешканець обласного центру. Слідчі поліції затримали його у процесуальному порядку одразу після продажу та вже повідомили про підозру. За скоєне ділку загрожує до семи років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність фігуранта поліцейські відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління спільно із співробітниками регіонального управління СБУ за силової підтримки бійців управління КОРД та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

У ході проведення комплексу слідчих і оперативних заходів правоохоронці задокументували факт незаконного продажу миколаївцем автомату, пістолету, п’яти магазинів та 150 набоїв різного калібру.

Фігуранта слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після вчинення злочину.