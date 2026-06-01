Про підготовку вагонів до літа повідомили в Укрзалізниці.

-Хоч у більшості регіонів України сьогодні не так вже й спекотно, звітуємо про готовність наших вагонів до справжнього літа.

Навесні в усіх наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка холодоагентом та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це — 30+ вагонів.

Ми встановили батареї підвищеної ємності, що забезпечують +3 години роботи кондиціонера під час стоянки — це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок. Таку модернізацію пройшли 59 вагонів.

Загалом уже повністю підготовлені до літа 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів. Це означає, що 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими. Ці вагони в нашому застосунку та на сайті Укрзалізниці позначені «сніжинкою», тож звертайте на це увагу під час купівлі квитків.

Зважаючи на дефіцит рухомого складу, про який ми вже чесно звітували, важливо розуміти, що ми не можемо оперувати лише новими й модернізованими вагонами, щоб бодай частково задовольнити попит у піковий сезон. І хоча підготувалися ми відповідально, просимо зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку, – повідомили в Укрзалізниці