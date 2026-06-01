Міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі в неділю відкинув звинувачення Токіо у «новому мілітаризмі» та розкритикував Китай за швидке розширення своїх військових сил з недостатньою прозорістю, що підкреслює зростаючу напруженість між двома країнами.

Про це пише Reuters.

Китай продовжує значно збільшувати свої витрати на оборону, заявив Коїдзумі на діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі, додавши: «Зовнішній підхід та військова діяльність Китаю викликають серйозне занепокоєння як для Японії, так і для міжнародної спільноти одночасно».



Спростовуючи критику щодо того, що Японія приймає новий мілітаризм, він сказав: «Подумайте. Є країна, яка має величезний арсенал ядерної зброї та стратегічних бомбардувальників. Японія не має жодної з таких видів зброї, і все ж Японію називають «новим мілітаризмом»?» Коїдзумі заявив, що досягнення Японії з часів Другої світової війни «говорять самі за себе», посилаючись на її дотримання міжнародного права та зобов’язання щодо Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також на зусилля щодо підтримки «вільного та відкритого міжнародного порядку».

У травні Міністерство закордонних справ Китаю закликало країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону бути пильними та «спільно протистояти безрозсудним діям японського неомілітаризму».

На Сінгапурському форумі китайський делегат генерал-майор Мен Сянцін також розкритикував Японію.

«Я глибоко сумніваюся, що країна, яка не повністю викорінила токсичну спадщину мілітаризму, має право широко говорити про співпрацю в галузі оборони на міжнародних заходах, і чи може вона завоювати довіру міжнародної спільноти, особливо азійських країн, в які вона колись вторглася», – сказав він.

Зв’язки між Японією та Китаєм опустилися до найгіршого рівня за останні роки після того, як прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі попередив у листопаді, що гіпотетичний напад Китаю на Тайвань може викликати військову відповідь Японії.

Китай вважає Тайвань своєю територією, незважаючи на заперечення уряду Тайбею.

Коїдзумі сказав, що йому «сумно», що він не зміг зустрітися зі своїм китайським колегою на діалозі, головному оборонному форумі Азії, але наполягав, що Японія залишається відкритою до взаємодії. «Ми тримаємо двері відчиненими», – сказав він, підтверджуючи зобов’язання Японії вести діалог з Китаєм та іншими регіональними гравцями для сприяння стабільності.

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь другий рік поспіль пропускає вільну зустріч з питань безпеки в Сінгапурі, уникаючи можливостей зустрітися зі своїми колегами.

Коїдзумі заявив, що Японія «рішуче налаштована» відігравати нову роль у співпраці в галузі оборонного обладнання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та прагне відчутно посилити стримування в регіоні.

«Ми прагнемо регіону, який може протистояти примусу. Ми прагнемо регіону, який не вводиться в оману неправдою. Ми прагнемо регіону, який не зазнає тиску», – сказав він.

У квітні Токіо представив найбільший за десятиліття перегляд правил експорту оборонної продукції, скасувавши обмеження на продаж зброї за кордон та відкривши шлях для експорту військових кораблів, ракет та іншої зброї.