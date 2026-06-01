Червень 2026 року стане місяцем суттєвих змін в Україні: у цьому місяці мають запрацювати нові правила бронювання, розпочатися важливі реформи в армії, спливе термін оцифрування трудових книжок і проведуть основну сесію Національного мультипредметного тесту.

NV зібрав головні зміни червня.

Нові правила бронювання

Орієнтовно в середині червня (через 10 днів після публікації урядової постанови) набудуть чинності нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств.

У травні Мінекономіки анонсувало ці зміни, ключовими серед них є такі.

Підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Відтепер, щоб підтвердити статус критично важливого підприємства і забронювати працівників, рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн. Водночас для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, підхід буде більш гнучким. Для них збережеться чинна вимога на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн. Прифронтовими вважаються території, визначені в окремому наказі Мінрозвитку.

Уточнення правила врахування працівників у квоту бронювання. Ті працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також працівники-сумісники будуть враховуватися у квоту бронювання лише за одним з місць роботи. Наприклад, як пояснили в Мінекономіки, якщо людина працевлаштована на одному підприємстві, а на іншому працює за сумісництвом, для квоти бронювання такий працівник враховується лише за одним з місць роботи. Тобто сумісництво штучно не створюватиме додаткове місце у квоті з бронювання для іншого роботодавця. «Це має запобігти штучному збільшенню кількості працівників, яких підприємство може забронювати, і зробити квоту бронювання прив’язанішою до реальної потреби бізнесу у збереженні ключових фахівців», — наголошують в Мінекономіки.

Оновлені критерії критичності підприємств. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки. Ідеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад. А протягом трьох місяців від дати, коли нові правила набудуть чинності, буде переглянутий статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими відповідними органами влади. «Це дозволить оновити систему та зберегти бронювання для тих компаній, установ і організацій, від роботи яких реально залежить економіка, обороноздатність та життєдіяльність громад», — підкреслює Мінекономіки.

Водночас там запевнили, що впродовж усього перехідного періоду уточнення та перегляду критичності аж до прийняття нового рішення чинний статус критичних підприємств за ними зберігається. На цей період зберігається і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників на таких підприємствах. «Отже у підприємств є час, щоб підтвердити свою критичність за оновленими критеріями», — пояснили в Мінекономіки.

Там очікують, що всі ці новації «посилять довіру до системи бронювання, зменшать ризики зловживань і водночас збережуть для критично важливого бізнесу можливість утримувати працівників, необхідних для стабільної роботи в умовах воєнного стану».

«Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Старт реформ в армії: більше грошей, нові контракти, пізніше — зміни в мобілізації

У червні 2026 року має бути розпочато перший етап змін та реформ в армії, які президент України Володимир Зеленський анонсував на початку травня.

Тоді він заявив, що «вже в червні повинні бути перші результати» таких новацій, зокрема щодо збільшення грошового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

Відповідно до слів Зеленського, виплати військовим мають зрости за такими принципами:

Мінімальний рівень — не менше ніж 30 тисяч грн для тилових посад.

Для бойових позицій — «більше в рази», зокрема піхотинці мають отримувати виплати в межах 250−400 тисяч грн «у залежності від виконання бойових завдань».

Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів — «достойний та відчутно підвищений рівень виплат».

Грошове забезпечення мають збільшити «з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця».

Крім того, Зеленський анонсував «впровадження спеціальних контрактів саме для піхотинців», і саме в цьому контексті згадав про нові виплати їм у в межах 250−400 тис. грн.

Нарешті, третій аспект реформ в армії, про підготовку яких заявив президент — нова система контрактів і можливість поетапного звільнення зі служби «тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв». Зеленський очікує, що це має стати можливим «починаючи вже з цього року», тоді як посилення контрактної системи в Силах оборони має забезпечити визначені терміни служби і змінити підходи «до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми».

Остаточні деталі запланованих реформ поки не оприлюднені. Президент дав зрозуміти, що військове командування та міністр оборони України Михайло Федоров мали обговорити очікувані новації з бойовими командирами «і врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи».

Утім, наприкінці травня радник Федорова Сергій Стерненко прояснив окремі деталі очікуваних змін. За його словами, армійська реформа буде відбуватися щонайменше у два етапи.

У червні розпочнуть лише перший із них. «Він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З’явиться система контрактів — дійсно з’явиться, а не так, як було раніше», — заявив Стерненко.

За його словами, можна обережно сказати, що «мають встановити […] не так щоби строки служби, а можливість демобілізуватися, у порядку черговості в залежності від того, коли людина почала службу». «Тобто ті, хто раніше почали службу, матимуть першочергове право на демобілізацію», — пояснив Стерненко майбутні зміни, уточнивши, що їх заплановано «набагато більше», однак він не може розголошувати деталі.

Другий етап реформ, як підкреслив радник міністра оборони, розпочнеться пізніше і стосуватиметься змін у мобілізації — «дуже серйозних», за словами Стерненка. «Вона [мобілізація] точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Адже для того, щоб усе відбулося правильно, треба помовчати до того моменту, коли все почнеться», — наголосив він.

Оцифрування трудових книжок до 10 червня

10 червня 2026 року спливає термін, до якого необхідно оцифрувати свою трудову книжку та подати її скан-копії в Пенсійний фонд (ПФУ). Це необхідно для забезпечення коректного та швидкого розрахунку пенсії в майбутньому.

Саме 10 червня спливає п’ятирічний перехідний період, який в Україні відводили для оцифрування трудових і переведення даних із них в електронний вигляд для Реєстру застрахованих осіб. «Після цієї дати паперова трудова книжка остаточно перестає бути основним документом для обліку, а пріоритет надається електронним даним», — нагадали в Пенсійному фонді.

Оцифрувати трудову книжку можна трьома способами:

сканкопії трудової може роботодавець і передати в ПФУ;

це може зробити сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

документи також можна особисто подати у сервісному центрі ПФУ.

Якщо відскановані сторінки трудової книжки людина подає сама через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, то скан-копії повинні відповідати таким вимогам:

необхідно зробити скан-копії всіх заповнених сторінок трудової книжки, порожні сторінки сканувати немає необхідності;

копії повинні містити чіткі та повні зображення заповнених сторінок і записаного тексту, а також усіх реквізитів документу — це назва, серія та номер, дата видачі трудової; прізвище, ім’я та по батькові власника документу; усі необхідні печатки та підписи;

скан-копії мають бути виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;

збережені у форматах JPG або PDF, посторінково чи одним документом (водночас розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ);

рекомендована якість сканування — 300 dpi, що має забезпечити високу деталізацію).

Пенсійний фонд розробив детальну відеоінструкцію про те, як подати скан-копії трудової книжки в особистому кабінеті на сайті ПФУ (нижче на відео).

Що буде, якщо не відсканувати трудову до 10 червня?

Якщо не відсканувати трудову книжку до 10 червня 2026 та не передати дані у Пенсійний фонд, це не призведе до втрати страхового стажу. Однак це може значно ускладнити процес призначення та нарахування пенсії у майбутньому. Адже в такому випадку про період роботи та працевлаштування людини до 2004 року не потраплять до електронного реєстру автоматично, пояснили в ПФУ. Досі страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджувався саме на підставі записів у паперовій трудовій книжці.

«Якщо ці дані не будуть оцифровані до завершення перехідного періоду, вони не зникнуть, але при призначенні пенсії особі доведеться особисто надавати оригінал паперової книжки до ПФУ для підтвердження стажу», — додали в ПФУ. Тому там підкреслюють головний ризик для тих, хто не оцифрує трудову, — це втрата або пошкодження паперового документа. «Якщо дані не оцифровані, а паперова книжка буде втрачена після 10 червня 2026, підтвердження стажу до 2004 року вимагатиме складних процедур через архіви або судові рішення», — наголосили у фонді.

Стаж після 1 січня 2004 року вже обліковується в електронному реєстрі на підставі звітів роботодавців і додаткового оцифрування не потребує. Однак сканувати та відправляти в ПФУ краще всі заповнені сторінки трудової, зокрема і про працевлаштування після 2004 року.

Якщо трудова книжка зберігається у роботодавця, він до 10 червня має забезпечити її сканування та передачу даних у ПФУ. Після завершення оцифрування (або після 10 червня) паперова трудова книжка видається працівнику на руки під підпис на зберігання.

Якщо роботодавець не відсканував трудову, працівник може зробити це самостійно через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ навіть після дедлайну 10 червня, проте офіційний період масового оцифрування завершується саме в червні 2026.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14257, який пропонує продовжити термін оцифрування на період дії воєнного стану та три роки після його завершення. Однак цей законопроєкт іще не прийнятий. Тому чинним залишається дедлайн 10 червня 2026-го.

Завершення основної сесії НМТ

До 25 червня триватиме основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), яка розпочалася 20 травня.

У 2026 році абітурієнти, які вступають до закладів вищої освіти, мають скласти НМТ з чотирьох предметів.

Обов’язкові три з них:

українська мова;

математика;

історія України.

Четвертий предмет вступник обирає самостійно з-поміж таких варіантів:

українська література

іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська),

біологія,

хімія,

фізика,

географія.

Учасники НМТ складають тестування з усіх предметів в один день у два етапи. Під час першого етапу (120 хвилин) необхідно виконати завдання з української мови та математики. Під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, — з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами учасники мають 20-хвилинну перерву.

Додаткові сесії національного мультипредметного тесту проведуть 17−24 липня.

Абітурієнти зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення з датою, часом і місцем проходження тестування не пізніше ніж за десять календарних днів до початку тестів. Локації та час не розголошують заздалегідь та не оприлюднюють із міркувань безпеки.

Ліміт для накопичених коштів Національного кешбеку

До 30 червня 2026 року включно українці мають використати кошти, накопичені на картках програми Національний кешбек, нагадали в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Невикористані станом на кінець цього дня залишки коштів повернуться до державного бюджету.

Водночас програма Національний кешбек діятиме і надалі, хоча раніше з 1 травня 2026 року передбачалося припинення нарахування кешбеку за нові покупки. Однак 4 травня 2026-го Кабмін перезапустив своєю постановою експериментальний проєкт Національний кешбек і продовжив дію програми до 30 квітня 2028 року.

У Мінекономіки пояснили, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також підлягають використанню до кінця червня. А виплата компенсацій за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні.

Надалі програма Національний кешбек працюватиме без змін, а нарахування та виплати за наступні періоди здійснюватимуть за звичним графіком після 20 числа кожного місяця.

Користувачі програми матимуть право отримувати 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва:

5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі, як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Накопичені кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжок чи іншої друкованої продукції;

донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Перелік крамниць, де можна купити продукти українського виробництва за кешбек, можна знайти на сторінці Зроблено в Україні.

Програма пільгових кредитів для бізнесу

З 1 червня почне працювати урядова програма, за якою великий та середній бізнес зможе залучати кредити на будівництво власної генерації під 10% річних. Різницю між комерційною та пільговою ставкою компенсуватиме держава. Ідеться про експериментальний проєкт підтримки бізнесу у сфері енергетики, який затвердив Кабмін.

Подати заявку можна буде через уповноважені банки. Проєкти відбиратимуть на конкурсній основі — за пріоритетами програми та в межах бюджету після оцінки банками. Подати заявку можна буде протягом року після запуску програми.

Хто зможе скористатися

Програма спрямована на підтримку великого та середнього бізнесу в Україні. Встановлені обмеження для учасників програми:

відсутність зв’язків із державою-агресором;

відсутність санкцій;

відсутність боргів перед бюджетом;

відсутність власників — нерезидентів України.

Кредити можна буде залучити на будівництво та введення в експлуатацію:

газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

об’єктів відновлювальної енергетики на біомасі, біогазі, геотермальній енергії;

установок зберігання енергії;

локальних автономних енергосистем.

Умови фінансування:

мінімальна сума кредиту — 1 млн євро (0,5 млн євро для прифронтових територій) у гривневому еквіваленті;

максимальна — до 25 млн євро у гривневому еквіваленті ;

строк — до 5 років;

передбачена відстрочка виплат до запуску об’єкта (не більше 12 місяців)

Надані кредитні кошти спрямовуються безпосередньо на оплату вартості обладнання, послуг постачальників та підрядників, а держава компенсує частину відсотків за кредитом.

«Сьогодні найбільше від енергетичних обмежень страждає саме середній і великий бізнес. Цим підприємствам потрібні значні кошти, щоб побудувати власну генерацію, але через перебої з електроенергією та обстріли вони втрачають прибуток і не можуть інвестувати. Уряд запускає механізм пільгового кредитування великих енергопроєктів, щоб підприємства могли будувати генеруючі потужності та посилювати свою енергетичну стійкість без додаткового фінансового навантаження», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Дедлайн подачі заявок на допомогу для дітей ВПО

1 червня 2026 року завершується термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для яких уряд розширив можливість їх отримання.

«Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці. Якщо звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви», — зазначили в Мінсоцполітики.

Особливо важливо подати заявки на отримання допомоги для дітей ВПО та непрацездатних ВПО, для яких раніше виплати скасували, проте згодом відновили.

У випадку, якщо законні представники дітей з числа ВПО подадуть заявку на отримання допомоги до 1 червня 2026 року, їм нарахують виплати з 1 лютого 2026 року. Також якщо непрацездатні ВПО, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, відправлять заявку на отримання допомоги до 1 червня, їм нарахують виплати з 1 січня 2026 року.

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України заяву та копії документів (паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання чи паспорт та документ з даними про реєстрацію; довідку про присвоєння РНОКПП; IBAN; за потреби — свідоцтво про народження дитини);

особисто, у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.

Раніше повідомлялося, що термін виплат для підтримки найуразливіших категорій переселенців збільшено з 24 до 30 місяців. Це дозволить їм отримувати державну підтримку на пів року довше.

Чи будуть додаткові вихідні дні у червні 2026?

У червні 2026-го українці могли б мати два неробочих понеділки: 1 червня після Трійці (її відзначають 31 травня в неділю) та 29 червня, наступного дня після Дня Конституції (припадає на неділю, 28 червня).

Однак через дію воєнного стану не діють норми Кодексу законів про працю щодо перенесення вихідних днів на наступні дні після святкових або неробочих. Тож графік роботи остаточно встановлює роботодавець.

У більшості державних установ і після Трійці, і після Дня Конституції робочими будуть обидва понеділки:

1 червня — понеділок після Трійці;

29 червня — понеділок після Дня Конституції.

Тож у червні в Україні буде 8 вихідних, вони припадають лише на звичайні вихідні дні: це 6−7 червня, 13−14 червня, 20−21 червня, 27−28 червня.

Чи підвищать пенсії у червні?

У червні 2026 року розраховувати на збільшення пенсій традиційно зможуть ті пенсіонери, які досягли відповідного віку для вікової надбавки.

Зараз така доплата складає:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно — 300 грн;

для осіб від 75 до 79 років включно — 456 грн;

для пенсіонерів від 80 років — 570 грн.

Вікова надбавка передбачена для тих пенсіонерів, чиї виплати не перевищують 10 340 грн. Вона здійнюється автоматично, звертатися звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Індексацію пенсій було проведено в квітні 2026 року. Інших змін та підвищень пенсій у червні не передбачено.

Ціни на комунальні послуги в червні

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення комунальних тарифів, зокрема на газ і гаряче водопостачання, що був запроваджений через воєнний стан. Тож у червні 2026 тарифи залишаться незмінними.

Ціна на електроенергію: після 1 червня українці й надалі платитимуть за світло 4,32 грн/кВт•год. Два роки тому, влітку 2024-го тариф на електроенергію для населення підвищився з 2,64 грн/кВт•год до 4,32 грн/кВт•год і відтоді залишається незмінним.

Ціна на газ: у червні 2026 ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Саме цю ціну передбачає тарифний план Фіксований, який діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Ціни на газ у решти постачальників будуть у межах від 7,96 грн за кубометр до 9,99 грн.

Тариф на воду у червні також не планують підвищувати.