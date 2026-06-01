-Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду — і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування, – наголошує очільниця уряду Юлія Свириденко.

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року.

До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у Дії. Наразі через Дію вже можна подати заяви до міжнародного Реєстру збитків для України за 21 категорією:

https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/reparatsii-mizhnarodnyi-reiestr-zbytkiv

Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій.

У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи.