Про це Головком Олександр Сирський повідомив у сьогодні, у День СБС.

-Розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над російським агресором. І сьогодні ми вже маємо підстави стверджувати, що в цьому змаганні технологій, інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих напрямках — випереджає його.

За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь.

У травні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили майже 180 тисяч верифікованих цілей противника — на 12,7% більше, ніж у квітні. Було знешкоджено близько 4 тисяч російських безпілотників типу “Шахед”, що на 27% перевищує показник попереднього місяця. Також уражено близько 10 тисяч позицій операторів ворожих безпілотних авіаційних комплексів.

Показовим є й інший результат: від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж російська федерація залучила до своїх збройних сил за цей самий період.

Особливого значення на сучасному полі бою набувають наземні роботизовані комплекси. Вони дедалі активніше беруть на себе виконання завдань у найнебезпечніших районах, зберігаючи життя українських військовослужбовців. Сьогодні значна частина фронтової логістики — доставка боєприпасів, провізії, евакуація поранених та інші завдання забезпечення — здійснюється саме за допомогою НРК. У травні наземні роботизовані комплекси виконали вже 12,5 тисяч завдань. Водночас їхній потенціал значно більший. Ми могли б суттєво наростити масштаби застосування НРК, однак із початку року стикаємося з проблемами забезпечення та постачання цих систем.

Під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем окремо проаналізували виконання програми ураження противника на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike. За цим напрямком маємо позитивну динаміку. Лише у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Зокрема, уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об’єктів противника.

Ефективне та масове ураження тилів ворога на відстані до 200 кілометрів стало можливим, зокрема, завдяки створенню у корпусах відповідних координаційних центрів. Це дозволило покращити взаємодію між різними підрозділами та складовими Сил оборони, забезпечити кращу координацію зусиль і, як наслідок, досягти відчутних результатів.

Позитивні тенденції та хороші результати не повинні нас заспокоювати. Необхідно й надалі нарощувати спроможності безпілотних систем, збільшувати масштаби їх застосування та покращувати якість підготовки наших фахівців.

Противник також активно розвиває цей напрямок, копіює наші успішні управлінські та технологічні рішення, а також шукає власні шляхи вдосконалення. Про це свідчать як дані з поля бою, так і інформація, яку надає воєнна розвідка. Водночас російська федерація стикається із серйозними труднощами у комплектуванні своїх підрозділів безпілотних систем. Від початку року до таких підрозділів за контрактом залучено лише 14,5 тисячі осіб, що становить близько 21% від річного плану. Не виправдала очікувань і спроба масово залучити до цієї роботи студентів закладів вищої освіти.

Також заслухав доповіді представників бригад і корпусів щодо практичного досвіду застосування різних типів безпілотних систем у різних умовах та на різних напрямках — ударних і розвідувальних БпЛА, наземних роботизованих комплексів, зокрема НРК типу “амфібія”. Окремо обговорили інноваційні рішення, спрямовані на підвищення ефективності наших систем, протидію ворожим безпілотникам та збільшення живучості українських дронів.

Дякую воїнам Сил безпілотних систем за професійну, результативну та надзвичайно важливу для оборони держави роботу.