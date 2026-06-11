Поліція Вроцлава підозрює чотирьох чоловіків, які мають громадянство України, Тунісу та Казахстану, у викраденні двох українців. За версією слідства, ті били юнаків і вимагали в них гроші.

Про це повідомляє поліція Вроцлава.

Інцидент стався наприкінці травня. 20-річних українців, як кажуть правоохоронці, силоміць затягнули до автівки й відвезли до підвалу ресторану у Вроцлаві.

Слідчі з’ясували, що підозрювані у викраденні били чоловіків і погрожували. Також їх буцімто змушували давати паролі від своїх банківських застосунків, брати позики у друзів та шукати якомога більше готівки, щоб потім передати її викрадачам.

Під час розслідування правоохоронці затримали чотирьох громадян Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років. Їх підозрюють у позбавленні волі людей, пограбуванні із застосуванням зброї, вимаганнях і побиттях. Суд обрав кожному з них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.