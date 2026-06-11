Із січня по квітень 2026 року на ботулізм захворіли 12 дорослих людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України, пише Кореспондент.

“За перші чотири місяці 2026 року на ботулізм захворіли 12 дорослих людей. Випадки захворювання зареєстровані у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

Ботулізм – це тяжке харчове отруєння (токсикоінфекція), яке виникає через вживання продуктів, що містять ботулотоксин. Цей токсин вражає нервову систему та може призвести до паралічу дихальних м’язів.

У МОЗ нагадали, що найчастіше причиною ботулізму стають:

домашні м’ясні, рибні та грибні консерви;

в’ялена, копчена або солона риба;

ковбаси та інші м’ясні вироби, виготовлені або збережені з порушенням технології.

Ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом продукту. Навіть якісні на вигляд консерви можуть бути небезпечними.

Перші симптоми ботулізму можуть з’явитися через 12-24 години після вживання зараженого продукту, але іноді – вже через кілька годин або через кілька діб.

Ознаками захворювання можуть бути:

погіршення зору;

двоїння або “туман” перед очима;

сухість у роті;

утруднене ковтання та мовлення;

м’язова слабкість, запаморочення;

нудота, блювання або порушення роботи кишківника;

відчуття нестачі повітря.

При найменшій підозрі на ботулізм потрібно негайно звернутися по медичну допомогу. Чим раніше розпочато лікування та введено ботулінічний антитоксин, тим вищі шанси на одужання.