Попри публічне заперечення знайомства з ключовими дійовими особами справи «Мідас», перший заступник голови парламентського Комітету з енергетики та у 2024-2025 роках голова тимчасової слідчої комісії з цього ж питання, народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко міг мати з ними контакти.

Це встановили «Схеми» (Радіо Свобода), проаналізувавши отримані фрагменти так званих «плівок Міндіча», на яких підозрювані у розкраданні на енергетиці Ігор Миронюк та Дмитро Басов згадують Кучеренка як людину, через яку можна просувати власні інтереси. А також – угоду про продаж Кучеренком нерухомості в центрі Києва, з якої випливає, що голова енергетичної ТСК ще до президентства Володимира Зеленського мав справи із ще одним фігурантом розслідування НАБУ – Олександром Цукерманом. Його родині нардеп продав квартиру в будинку в центрі Києва, де, за даними правоохоронців, згодом був облаштований один із «бек-офісів», в якому збирали готівку для передачі високопосадовцям.

У розмові зі «Схемами» (коментар наведений далі у тексті) Кучеренко заперечив вплив фігурантів справи на себе. Миронюк та Басов на час публікації на запитання, які журналісти передали їм у СІЗО через адвокатів, не відповіли. Як і Цукерман. Втім, усі троє раніше відкидали обвинувачення.

Олексій Кучеренко – перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, який, серед іншого, опікується розвитком ядерної генерації в Україні. До жовтня 2025-го він очолював у парламенті ще й тимчасову слідчу комісію (ТСК)– також з енергетики.

Народний депутат Олексій Кучеренко

«Це дійсно була моя ініціатива…Я давно пропонував колегам її створення… Якщо ми побачимо ознаки зухвалого порушення законодавства – безумовно, ми будемо звертатися до правоохоронців», – коментував початок роботи цього органу восени 2024 року нардеп Кучеренко.

До завдань цієї ТСК, згідно з постановою про її утворення, входило розслідування порушень у системі управління стратегічними енергетичними підприємствами. Серед таких і державний «Енергоатом».

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)в межах справи «Мідас» повідомили про викриття там корупційної схеми – наразі триває суд. Публічно про аферу оголосили за місяць після завершення роботи парламентського слідчого органу на чолі з Кучеренком.

Засідання ТСК з енергетики на чолі з Кучеренком

30 жовтня 2025 року слідча комісія на чолі з Олексієм Кучеренком представила фінальний звіт на 320 сторінок зі своїми висновками. Працюючи фактично паралельно зі слідством НАБУ, парламентська ТСК корупції в «Енергоатомі» не виявила.

У звіт не потрапило жодних даних про ті махінації на підприємстві, які згодом стали відомими на всю країну під назвою «справа Мідас». Лише те, що після підвищення цін на електроенергію для населення у 2023–2024 роках підприємство отримало «нерозподілений залишок чистого прибутку та амортизації» у десятки мільярдів гривень, при цьому не надавши плану щодо подальшого використання цих коштів.

Нардеп Олексій Кучеренко та очільник НАЕК «Енергоатомі» Петро Котін

Свою критику ТСК Кучеренка здебільшого зосередила на іншому державному підприємстві – «Укренерго». Його очільника Володимира Кудрицького раніше звільнили з посади, що супроводжувалося критикою західних партнерів. Деякі члени наглядової ради назвали це рішення політично вмотивованим, а журналісти повʼязали з бажанням влади мати доступ до грошей, які підприємство заробляє та отримує від донорів на відбудову. Зацікавленим у цьому, зокрема, називали Германа Галущенка, тодішнього міністра енергетики.

Колишній голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький

Невдовзі після публікації звіту ТСК, Кудрицький, на своїй сторінці у Facebook прокоментував його так:

«Незрозуміло, нащо було марати більше 300 сторінок тексту, щоб записати те, що голові цієї «комісії» надиктував в якості висновків той же Галущенко або якийсь представник ОП…До Міністерства енергетики, Енергоатому, Центренерго, обленерго, інших ТЕЦ (окрім київських) та інших компаній у ТСК жодних претензій нема. Зловживань та державної зради теж не виявлено».

Ексміністр енергетики Герман Галущенко

Підтримка Галущенка простежувалася і у заявах Кучеренка, який критикував розслідування детективами НАБУ справи «Мідас». І, за даними видання «Наші Гроші», була взаємною – журналісти викрили, як своїм міністерським рішенням Галущенко сприяв компанії бізнесмена Миколи Зіска, пов’язаній із родиною Кучеренка, у займанні монопольних позицій на ринку послуг із перевірки димових і вентиляційних каналів.

Сам Кучеренко у відповідь на запит «Схем» повідомив, що цей матеріал, на його думку, «містить низку припущень та не підтверджується фактами». Однак своє особисте знайомство з Зіско він визнав, назвавши його «товаришем брата».

Кучеренко також зазначив, що з Галущенком мав «виключно робочі відносини».

«Шлагбаум»

За даними НАБУ, схема з розкрадання на енергетиці називалася «Шлагбаум» і полягала у вимаганні «відкату» від компаній-підрядників «Енергоатому», або, іншими словами, відсотка від суми контракту в обмін на саму оплату за ним.

Слідство встановило, що тодішній міністр енергетики Герман Галущенко особисто лобіював мораторій на виплати заборгованостей підрядникам підприємства, а його адвокат і, на переконання слідства, «радник» Ігор Миронюк забирав отриманий «відкат». Ці гроші, згідно з матеріалами справи, також подекуди завозили готівкою безпосередньо до одного зі столичних «бек-офісів» угруповання на Софіївській площі.

Ігор Миронюк на судовому засіданні, 12 листопада 2025 року

За підрахунками правоохоронців, протягом 2021–2025 років через «Шлагбаум» пройшло понад 112 мільйонів доларів.

Нові «плівки Міндича»

«Схеми» отримали та верифікували за допомогою двох незалежних джерел неопубліковані раніше фрагменти записів, які називають «плівками Міндіча (Тимура, підсанкційного бізнесмена та фігуранта справи «Мідас» – ред.)», які є частиною матеріалів кримінального провадження та наразі розглядаються в суді.

Згідно з ними, Олексій Кучеренко був народним депутатом, через якого фігуранти розслідування НАБУ Ігор Миронюк, якого в НАБУ називають «смотрящим за Енергоатомом», та Дмитро Басов, на той час виконавчий директор підприємства з фізичного захисту та безпеки, могли впливати на законодавчі ініціативи, а також, ймовірно, тиснули на контролюючі органи.

Дмитро Басов на лаві підсудних, 12 листопада 2025 року

Сам Кучеренко ці звинувачення відкидає, а знайомство з фігурантами справи та їхні звернення до нього – заперечує. Віталій Наум, адвокат Дмитра Басова, на суді заперечив отримання хабаря. Олександр Готін, адвокат Миронюка, називав справу НАБУ «вигаданою» та зазначав, що у ній «немає складу злочину». Екс-міністр енергетики Герман Галущенко в суді заявив, що провину не визнає.

Одна з перехоплених правоохоронцями розмов відбулася 9 липня 2025 року між Миронюком та Басовим. Місцем зустрічі був один із так званих «бек-офісів», розташований на вулиці Саперне Поле в елітному ЖК «Бульвар фонтанів» – про це «Схеми» дізналися від джерел із доступом до матеріалів кримінального провадження.

На цьому фрагменті «плівок Міндіча» співрозмовники обговорюють, як через народного депутата Кучеренка вирішити свою проблему з тим, що нове рішення уряду поставило під загрозу подальше існування їхньої схеми з розкрадання у «Енергоатомі». Підприємство мало право не платити підрядникам залишки за контрактами під час великої війни. Саме це, за даними слідства, дозволяло нині вже підозрюваним у розкраданні у енергетиці Басову та Миронюку реалізовувати схему «Шлагбаум», вимагаючи від підрядників «Енергоатому» відкату за отримання оплат від підприємства. Але в червні 2025 року цей мораторій для «Енергоатому» рішенням уряду скасували. Це, на переконання правоохоронців, і змусило фігурантів справи «Мідас» шукати вирішення своєї проблеми в парламенті.

«Схеми» наводять діалог співрозмовників у перекладі з мови оригіналу на українську.

Ігор Миронюк: Я зараз, бл***, поговорю з Кучеренком (Олексієм, на час розмови головою ТСК з енергетики та першим заступником голови профільного комітету – ред.), нехай виносять цю ситуацію на засідання комісії, на комітет, викликають туди бл*** цього дол***ба – виконавця.



Дмитро Басов: Може, ми через ТСК, і поговорити про питання законодавчої ініціативи, щоб вони винесли всю цю історію стосовно мораторію.



Ігор Миронюк: Я ж до цього і веду, щоби вони далі винесли мораторій.

За два дні після цієї розмови між Миронюком та Басовим «Енергоатом» вийшов із заявою про те, що Державна виконавча служба зняла з його рахунків 126 мільйонів гривень. Того ж дня видання «Главком» повідомило, що борги підприємства перед підрядниками сягнули приблизно 1,5-2 мільярди гривень.

Відповідаючи на запитання «Схем» Кучеренко зазначив, що Миронюк і Басов до нього не зверталися: «Точно не зверталися… Я не розумів, хто це до останнього моменту. Жодних прохань від них я не отримував. Відповідно, нічого на їхнє прохання не робив, не міг і не став би робити».

Народний депутат також додав: «Питання мораторію жодного разу не перебувало в полі зору ТСК, яку я очолював».

Не лише Кучеренко

Крім Кучеренка, на плівках лунали прізвища ще двох членів ТСК з енергетики. Про це стало відомо під час обрання запобіжного заходу Дмитру Басову 12 листопада 2025 року.

У ще одній перехопленій правоохоронцями розмові між Басовим і Миронюком йшлося про народних депутатів Анну Скороход (група «За майбутнє») та Сергія Нагорняка (фракція «Слуга народу»).

Народні депутати Анна Скороход та Сергій Нагорняк

«Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити – ред.). Запрос просто надо написать», – зацитував слова Басова прокурор САП під час судового засідання.

Анна Скороход у коментарі BBC News Україна повідомила, що ні Миронюк, ані Басов не зверталися до неї із пропозицією написати запит, тому вона «не розуміє, про що йдеться» у діалозі, процитованому прокурором САП у суді. Сергій Нагорняк також заявив BBC, що не знав про наміри Миронюка та Басова звернутися до нього і жодних запитів в їхніх інтересах не надсилав.

Квартира Кучеренка – Цукерманам

«Схеми» встановили звʼязок Олексія Кучеренка зі ще одним фігурантом справи «Мідас» про розкрадання коштів у енергетиці – Олександром Цукерманом. У 2016 році народний депутат за дорученням дружини продав родині Цукерманів елітну квартиру.

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман

Вона розташована в будинку №19 на вулиці Євгена Чикаленка в Києві, поруч із головною вулицею столиці – Хрещатиком. Згодом, вже за президентства Володимира Зеленського, саме в цьому будинку, за даними детективів НАБУ, підозрювані у розкраданні в енергетиці облаштували один із «бек-офісів», у якому збирали готівку для передачі високопосадовцям.

Все це майно Цукерманів – клініка DMC, яку правоохоронці називають «бек-офісом», і квартира, яку Цукермани придбали в Кучеренка, – наразі під арештом, накладеним у межах справи «Мідас».

Клініка DMC в центрі Києва, яку правоохоронці називають «бек-офісом» підозрюваних у розкраданні на енергетиці

«Схеми» також встановили, що Олексій Кучеренко жив у цій квартирі біля театру Лесі Українки щонайменше з 1995 року до її продажу в 2016-му, на час якого ця нерухомість де-юре перебувала у власності його колишньої дружини Наталії Кучеренко (у дівоцтві Щур).

Згідно з договором купівлі-продажу від 15 листопада 2016 року, який «Схеми» отримали від джерел з доступом до нотаріальних баз, Олексій Кучеренко продавав цю елітну квартиру площею 374 квадратні метри особисто, діючи від імені колишньої дружини за довіреністю. Купувала – Олена Цукерман, яка, згідно з документом, отримала дозвіл на придбання цієї квартири від свого чоловіка – Олександра Цукермана.

Вартість квартири, згідно з угодою, – майже 9 мільйонів гривень або 340 тисяч доларів за тодішнім курсом. Це – близько 900 доларів за квадратний метр на час продажу.

За словами експерта з нерухомості, з яким поспілкувалися «Схеми», така ціна може бути заниженою щонайменше вдвічі, адже квартира розташована у самому центрі Києва в будівлі, яка є пам’яткою архітектури.

«На мою думку, для визначення орієнтовної вартості одного квадратного метра в цій локації в листопаді 2016 року можна брати орієнтир 1800 доларів. Тобто, ціна квартири, за моїми підрахунками, у 2016 році складала приблизно 673 тисячі доларів», – пояснив у коментарі «Схемам» консультант із нерухомості та незалежний експерт у галузі Євгеній Полунов.

Він також послався на дані найбільшого агентства нерухомості у Києві, заснованого у 1994 році, – «Благовіст». За статистикою цієї компанії середня ціна квадратного метра у подібній квартирі у листопаді 2016 року сягала 2340 доларів, отже, її загальна вартість згідно з цими даними – мала бути приблизно 875 тисяч доларів.

Таким чином, відповідно до зазначеної в угоді вартості квартири, Олексій Кучеренко міг продати її подружжю Цукерманів зі знижкою щонайменше на 50%.

Заперечення звʼязків

Після оголошення підозр фігурантам справи «Мідас» і втечі деяких із них за кордон, Кучеренко в інтервʼю журналістам назвав це розслідування антикорупційних органів – атакою на керівництво держави.

«Як дуже досвідчена людина, констатую: все, що наробили, – інформаційна політична конструкція для тиску на найвище керівництво держави з метою чогось-то там. Чого? Поживемо, побачимо», – заявив Кучеренко у коментарі медіа Obozrevatel.

Згодом у прямому етері програми Радіо Свобода «Свобода.Live» народний депутат заперечив своє знайомство з фігурантами справи «Мідас».

«Якось мене Бог милував, я все своє життя намагався обходити таких талантів… Де вони, а де енергетика?», – заявив нардеп.

Скріншот з етеру програми Радіо Свобода «Свобода.Live», де одним з гостей був Олексій Кучеренко

«Схеми» звернулися до Олексія Кучеренка за коментарем.

Знайомство з Дмитром Басовим він заперечив, тоді як із Ігорем Миронюком, як зазначив нардеп, він бачився кілька разів на зустрічах із тодішнім міністром енергетики Германом Галущенком. Водночас інформацію про те, що інші фігуранти справи «Мідас», Басов та Миронюк, зверталися до нього з проханнями, відкинув.

На питання журналіста про продаж квартири подружжю Цукерманів у 2016 році за заниженою вартістю Кучеренко відповів:

«Погана була ситуація на ринку. Катастрофа, ви знаєте, просто катастрофа. Ну, треба було краще продавати. Я безталанний продавець»

Пізніше у відповідь на письмовий запит «Схем» Олексій Кучеренко пояснив, що рішенням щодо ціни квартири опікувалась її тодішня власниця – його колишня дружина, з якою він розлучився за чотири роки до того.

Знайомство з самим Олександром Цукерманом Кучеренко заперечив, але визнав, що бачився з його дружиною:

«Я з нею пару раз спілкувався, бо я мав консультацію надати, щоб не обдурили там», – згадав Кучеренко та зазначив, що продавав квартиру «через посередників»

«Схеми» запитали в Олексія Кучеренка, чи не вбачає він конфлікту інтересів у своїй роботі народного депутата, враховуючи членство в парламентському комітеті та головування в комісії з енергетики з одного боку, та знайомство з деякими фігурантами справи «Мідас» – з другого боку.

Прямої відповіді на це запитання народний обранець не надав. Натомість вдався до лайки та зневажливих реплік проти журналістів.

Зрештою, Кучеренко одноосібно обірвав інтервʼю: «Вибачте, ми на цьому розмову про енергетичні проблеми і атомні закінчимо. Дякую вам за увагу».

Згодом, у відповідь на письмовий запит «Схем» нардеп заявив, що конфлікту інтересів у наведених журналістами обставинах не вбачає.