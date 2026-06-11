У Сербії можуть відбутися несподівані кадрові зміни на найвищому рівні влади. Чинний глава держави задумав залишити президентську посаду заради нової політичної ролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александра Вучича в ефірі Радіо Белград.

За словами сербського президента, він розглядає можливість висунення своєї кандидатури на посаду прем’єр-міністра та не виключає швидкої відставки з президентської посади.

Відповідаючи на запитання про те, чи може він залишити посаду глави держави протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, Вучич зазначив, що це може статися навіть раніше.

“І роблячи це, я не скажу народу, що скоротив свій термін, а скоріше, що пішов у відставку”, – зазначив він.

За словами сербського президента, у правлячій партії щодня обговорюють можливість його переходу на посаду прем’єр-міністра.

Вучич також розповів, що вже почав готуватися до можливих змін. Зокрема, він повідомив, що займається перевезенням книг із Президентського палацу.

“У мене багато книг. Я вже шукаю, куди їх подіти, – підкреслив він. – Я пожертвую 1 200 книг, які отримав під час свого президентського терміну, якійсь установі. Я ще думаю, яка це буде установа.”

Крім того, Вучич підтвердив, що його політична сила вже розглядає кандидатів на майбутні президентські вибори. Водночас він відмовився назвати конкретні прізвища, наголосивши, що майбутній кандидат матиме високі шанси на перемогу.

Також сербський лідер запросив прихильників на мітинг 27 червня, де пообіцяв представити подальші політичні плани, новий список кандидатів та бачення розвитку країни.