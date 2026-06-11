Податкова служба Миколаївщини продовжує забезпечувати платникам податків якісні адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги, впроваджуючи сучасні сервіси та створюючи додаткові можливості для безбар’єрного доступу до податкових послуг.

Як зазначила начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області Тетяна Добренецька, головним пріоритетом служби залишається орієнтація на потреби платників податків.

Сьогодні ми працюємо над тим, щоб кожен громадянин та представник бізнесу міг отримати податкові послуги максимально зручно, оперативно та незалежно від місця перебування. Саме тому поряд із традиційними сервісами активно розвиваємо дистанційні форми взаємодії, забезпечуючи безбар’єрний доступ до консультацій та адміністративних послуг, – наголосила податківиця.

У Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Миколаївській області громадяни та суб’єкти господарювання можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, подати податкову звітність, одержати необхідні довідки та фахові консультації.

Найбільш затребуваною серед громадян залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Із початку 2026 року цією послугою скористалися 17,7 тисячі громадян.

Стабільно високим попитом користується і послуга з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про суми та джерела отриманих доходів і сплачених податків. Упродовж січня – травня поточного року її отримали майже 6,9 тисячі громадян.

Крім того, за п’ять місяців 2026 року фахівцями податкової служби області зареєстровано 2408 програмних реєстраторів розрахункових операцій, 1206 книг обліку розрахункових операцій, 833 розрахункові книжки, 478 реєстраторів розрахункових операцій та 283 платники податку на додану вартість. Також суб’єктам господарювання надано 461 витяг з реєстру платників ПДВ.

Загалом станом на 01 червня 2026 року фахівці управління податкових сервісів ГУ ДПС у Миколаївській області надали майже 30,3 тисячі адміністративних послуг.

Окрему увагу податкова служба приділяє розвитку консультаційної підтримки платників. Для цього в області успішно працює Офіс податкових консультантів, діяльність якого спрямована на надання оперативної фахової допомоги громадянам та бізнесу з актуальних питань оподаткування, застосування податкового законодавства та використання електронних сервісів ДПС.

З метою забезпечення максимальної доступності консультаційних послуг у Центрах обслуговування платників області відкрито онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, завдяки яким платники можуть у зручному форматі отримати кваліфіковані роз’яснення від фахівців податкової служби. Такий формат сприяє реалізації принципів безбар’єрності та дозволяє мешканцям громад, зокрема віддалених населених пунктів, отримувати необхідні консультації без додаткових витрат часу на поїздки.

Попри виклики воєнного часу, на Миколаївщині забезпечено роботу чотирьох державних податкових інспекцій, на базі яких функціонують шість Центрів обслуговування платників та чотирнадцять пунктів обслуговування. Також в області працює пункт видачі електронних довірчих послуг, розташований у Миколаївській державній податковій інспекції за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 24/2.

Водночас через пошкодження окремих адміністративних будівель унаслідок ворожих обстрілів платникам рекомендується завчасно уточнювати актуальну інформацію щодо режиму роботи підрозділів ДПС.

Податкова служба також закликає громадян активно користуватися сучасними електронними сервісами – «Електронним кабінетом платника» та мобільним застосунком «Моя податкова». Ці сервіси дають можливість у режимі реального часу переглядати податкові повідомлення-рішення, контролювати стан розрахунків з бюджетом та отримувати низку інших послуг без відвідування податкових органів.

Податкова служба прагне, щоб кожен платник податків відчував підтримку та міг отримати необхідні послуги швидко, зручно і зрозуміло. Саме на це спрямовані наші сервісні ініціативи, розвиток електронних сервісів та робота Офісу податкових консультантів, – підсумувала Тетяна Добренецька.